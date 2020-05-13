Ритм топора

«Бар “Эдди”» / «The Eddy»8 мая, Netflix

Лауреат «Оскара» Дэмьен Шазелл («Ла-Ла Ленд», «Одержимость») дебютирует на телевидении с сериалом-мюзиклом «The Eddy». Речь пойдет о пианисте Эллиоте, который переехал из Нью-Йорка в Париж и открыл свой маленький джаз-клуб. Дела у клуба идут плохо: людей приходит немного, а кредиторы не хотят больше ждать и грозят расправой. Ко всему прочему, из Америки приезжает дочь Эллиота, трудный подросток, которого нужно воспитывать. Дэмьен Шазелл снял два первых эпизода «The Eddy» — их даже показали на Берлинском кинофестивале в феврале этого года. Главную роль сыграл Андре Холланд («The Knick», «Castle Rock»). В сериале также занята польская актриса Иоанна Кулиг, звезда черно-белой мелодрамы «Холодная война». «The Eddy» придумал британский сценарист Джек fТорн («National Treasure»), а песни для шоу написал обладатель «Грэмми» Глен Баллард, который работал с Майклом Джексоном и Аланис Мориссетт. Восемь серий первого сезона выйдут в день премьеры.





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