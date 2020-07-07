Череда проклятий

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«Текст. Реальность»3 июля, Start

Фильм Клима Шипенко «Текст» по роману Дмитрия Глуховского вышел в прошлом году и был очень успешным: окупил свой бюджет, понравился и зрителям, и критикам и даже угодил в секс-скандал по ключевому слову «куколд». Теперь авторы перемонтировали уже отснятый материал, добавили новые сцены, которых не было в фильме, и выпускают все это в виде мини-сериала «Текст. Реальность». Сюжет тот же: Илья Горюнов выходит из тюрьмы после того, как провел там семь лет по ложному обвинению. Теперь Илья хочет одного — отомстить тому, кто отправил его за решетку. Герой получает доступ к смартфону своего обидчика и на время погружается в его жизнь — с неожиданными последствиями. Если сюжет остался прежним, то вот инструменты изменились: в частности, режиссер Клим Шипенко отказался от параллельного монтажа (на котором был построен фильм) ради того, чтобы придать сериалу ощущение документальности. Все пять эпизодов «Текста. Реальности» вышли на видеосервисе Start в день премьеры.





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