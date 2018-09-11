Невольник чести Виктор Золотов

Человек в военной форме с генеральскими погонами вызывает на дуэль гражданина N и обещает сделать из него сочную отбивную. Из-за несколько опереточной на вид формы — слишком пышной кокарды на фуражке, золотого позумента на кителе и свекольных полосок на поддетой под него тельняшке — это видео напоминает анонс нового сериала — то ли бразильской комедии про хунту, то ли нашей антиутопии (актуальный жанр), и ты на минуту забываешь, что на дворе XXI век, а за окном — осенняя Россия.

Но это происходит на самом деле. Человек в кадре — генерал армии Виктор Золотов, который много лет возглавлял Службу безопасности президента, а в 2016 году был назначен директором новой военизированной силовой структуры государства — Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии), на которую возложены задачи охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, территориальной целостности и обороны страны.

Позавчера военнослужащие этой государственной организации уже сделали несколько отбивных из безоружных граждан России — в частности, подростков, пожилых людей и даже инвалидов, вышедших в разных городах на протестные митинги против повышения пенсионного возраста. Фото и видео этих слишком жестких даже по нынешним временам избиений и задержаний все еще наполняют интернет и выглядят достаточно сочно. И вот на этом фоне в сети выкладывается картель — так в галантные времена называлась дуэльная записка с вызовом; в XXI веке это, конечно, происходит в формате видеоролика.

Впечатление, что это сам Путин вызывает на дуэль Навального. То есть вызвал бы, если б мог надеть бутафорскую тельняшку и произнести имя врага вслух.

Имени того, кому этот вызов брошен, начальник генерала Золотова, президент и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ, никогда не произносит. Эта старая национальная традиция, вроде бы демонстрирующая, что Навальный недуэлеспособен и первое лицо до него не снисходит, давно стала анекдотом и отдает чистым суеверием. Ну вот как табу на имя страшного зверя медведя у варварских народов Европы (мы с вами до сих пор зовем медведя прозвищем, а не именем): ведь назвать по имени и значит позвать, вызвать. Генерал Золотов, получается, может себе это позволить — в отличие от президента Путина.

Золотов чем-то неуловимо похож на президента, которого много лет охранял, — то ли это сходство и имели в виду, приглашая его в телохранители, то ли верные телохранители со временем становятся похожими на свой объект, — и от этого невольно возникает впечатление, что это сам Путин вызывает на дуэль Навального. То есть вызвал бы, если б мог надеть бутафорскую тельняшку и произнести имя врага вслух.

Получается, Золотов замещает Путина — такое по дуэльному кодексу допустимо, тем более что он — многолетний спарринг-партнер Путина по дзюдо и боксу: мол, победи сперва моего меньшого брата.

Виктор Золотов не первый, кто решился публично признать себя оскорбленным блогером Алексеем Навальным. Обзывая противника среди прочего моськой, он, кажется, цитирует Алишера Усманова, который в мае 2017-го открыл эпоху YouTube-баттлов с Навальным. Но Усманов — все-таки частное лицо, бизнесмен, пусть и близкий к власти; Золотов же — лицо самое что ни на есть должностное.

Кстати, то свое видеообращение к Навальному Усманов опубликовал в день подачи против него иска о защите чести и достоинства. В том ролике — точнее, в двух — о дуэли речи не было. Бизнесмен, конечно, называл оппонента на «ты» и обзывался, но требовал от него извинений — в общем, предлагал, хоть и в специфической манере, решить вопрос цивилизованно.

Генерал Золотов требует сатисфакции в буквальном смысле — предлагает Навальному физический поединок на татами или ринге и угрожает сделать из него отбивную. Все это не сгоряча, не в запальчивости — а спустя почти три недели после публикации ФБК расследования о коррупции в Росгвардии. И через 10 дней после того, как сама Росгвардия дала официальный комментарий журналистам, отметая обвинения ФБК.

Кое-кто выдвигал версию, что жесткач, устроенный Росгвардией на улицах российских городов 9 сентября, — следствие этого оскорбления, что Золотов на Навального обиделся и приказал подчиненным не жалеть людей, вышедших по призыву оппозиционного блогера на митинги. По этой версии он, получается, дождался дня митинга, показал, как государственные гвардейцы, в распоряжении которых — оружие, дубинки, инновационные автозаки и спецмашины для доставки колючей проволоки, умеют расправляться с безоружным противником, и уже после этой показательной расправы послал Навальному персональный вызов на дуэль.

Какой-то гвардейский пиарщик же посоветовал генералу Золотову надеть для такого случая форму и сесть на фоне фотообоев с марширующими гвардейцами.

Возможно, все совсем не так — и все эти долгие дни после публикации расследования оскорбленный Виктор Золотов думал (в ролике он оправдывается, что был в командировке), надо ли публично отвечать Навальному и как отвечать. Трудно поверить, что дисциплинированный военный человек, глава силового ведомства, принимает подобное решение самостоятельно.

Это, собственно, самое интересное — кто его принял, это экстравагантное решение? Кто первым произнес слово «дуэль» или, так уж и быть, позволил Виктору Золотову его произнести, раз эта история с закупками овощей для Росгвардии так задела его лично?

Какой-то гвардейский пиарщик же посоветовал генералу Золотову надеть для такого случая форму и сесть на фоне фотообоев с марширующими гвардейцами. Какой-то ротный спичрайтер же писал этот текст, где в одном ряду — сразу все враги государства, живые и мертвые: Березовский, Ходорковский, Мальцев, Порошенко. Где советское «был ударником коммунистического труда» идет встык с «занимался бизнесом», а эпическое «иных уж нет, а те далече» — с блатным «забил на всех, послал», где в одной куче — апелляция к офицерской чести и «съедешь — будешь слизняком». Не писатель же Минаев, который помогал в аналогичном случае Алишеру Усманову. Не президентский же пресс-секретарь Песков, который так откровенно одобрил сегодня это выступление Золотова — хотя и отрицает, что оно было с кем-то «согласовано».

Штука-то в том, что видео с вызовом появилось не на личной страничке генерала Золотова — личных страниц в сетях у должностных лиц этого калибра, как правило, не бывает. Оно опубликовано на официальном сайте и на всех официальных каналах государственной военизированной организации Росгвардия сегодня, 11 сентября. За окном осень, на дворе XXI век.

Несистемный, нелегитимный и, по мнению многих наблюдателей, теряющий популярность блогер Навальный снова в центре внимания. Власть в лице генерала Золотова публично и официально признает его дуэлеспособным и ждет от него ответа: ведь, согласно дуэльному кодексу, выбор оружия — за тем, кого вызвали. Придется ждать до конца сентября — вот выйдет блогер Навальный из спецприемника и ответит власти.