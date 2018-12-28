Медиа-2018: события

Ограничения года

С этого года ни учредителями, ни главными редакторами СМИ не имеют права становиться граждане, имеющие судимость за экстремизм и преступления, совершенные с использованием СМИ или интернета.

Вступил в силу запрет на анонимность в мессенджерах — каждый российский пользователь должен быть идентифицирован по номеру телефона.

Закон о запрете анонимайзеров этим летом дополнен запретом на индексацию заблокированных Роскомнадзором сайтов в поисковиках — за его нарушение уже оштрафован иностранный агент Google.