Выставочные итоги года глазами кураторов и художников

Подводя выставочные итоги года, отдел искусства COLTA.RU решил выбрать свободный формат. Мы предложили нескольким активно действующим московским кураторам, художникам и галеристам прокомментировать самые интересные, по их мнению, выставки 2018 года, дополнив их собственными проектами. Нам возражали, что говорить о себе не принято, но, по мнению редакции, 2018 год тем и отличался, что заставил многих (в том числе и музейных) кураторов выйти из зоны комфорта и выступить с заметным высказыванием, которое изменило культурный ландшафт. Главное, что можно считать завоеванием 2018-го, — рост популярности выставок-исследований и иммерсивных проектов, выстроенных как соединение разных медиа.

Вид экспозиции выставки «Горький. Модернизм». 2017. Арсенал, Нижний Новгород © Владислав Ефимов. Courtesy Волго-Вятский филиал ГЦСИ в составе РОСИЗО

Анна Броновицкаяисследователь, куратор, руководитель Института модернизма

У меня вызывает некоторые сложности понятие «ключевые» применительно к выставкам этого года. Потому что больше всего запомнились и показались наиболее удачными выставки, сюжеты которых находятся «по краям» магистральной истории искусства. То есть выставка Михаила Ларионова в ГТГ — конечно, колоссальное событие, потому что впервые такой великолепный и важный художник представлен в такой полноте, но сделана она вполсилы. Совершенно обратный пример — выставка «Если бы наша консервная банка заговорила…» в «Гараже». Ее герой, марксистский теоретик искусства Михаил Лифшиц, — персонаж сам по себе малосимпатичный, но он вдохновил художника Дмитрия Гутова, выступившего в роли куратора в паре с Давидом Риффом, на создание яркой и убедительной картины интеллектуальной жизни 1920-х — 1970-х годов. Череда иммерсивных сред, построенных архитекторами Кирилом Ассом и Надей Корбут, оказывала на зрителей такое мощное суггестивное воздействие, что они надолго застревали в экспозиции, читая старые газеты! Можно ли себе такое представить?

Другого масштаба и бюджета выставка-инсталляция «Анатомия кубизма» в ГМИИ (архитекторы — те же Асс и Корбут) обладала невероятным КПД. Она была посвящена картине «Авиньонские девицы», но самой картины там не было, только привезенные из Малаги листки тетрадки, где Пикассо делал наброски и записи, пока над «Девицами» работал. И каждой строчке, каждому рисунку дан комментарий в виде иногда текста, а чаще — какой-либо вещи из собрания ГМИИ. Они сложились в историю, реально проясняющую генезис кубизма и при этом увлекательную, как детектив.

Там же, в Пушкинском, до 13 января идет еще одна очень необычная выставка — «Парижские вечера баронессы Эттинген. Руссо, Модильяни, Аполлинер, Сюрваж, Фера». Куратор Алексей Петухов взял судьбу одной собирательницы, светской дамы с богемными склонностями, и через ее дружеские и любовные связи воскресил посреди Москвы парижский салон начала XX века, который был основной питательной средой для искусства и о котором у обычного современного человека могут быть только совсем смутные представления. А теперь в нашем сознании (не забудем и насыщенную образовательную программу) появился живой образ.

«Советская античность» в галерее «На Шаболовке» продолжила большой проект кураторов Нади Плунгян и Александры Селивановой, которые настойчиво смотрят на советское искусство межвоенного периода как будто бы через хрустальный фужер — какая картинка сложится из отражений, повернутых так или этак? На первый взгляд, «Советская античность» менее провокационна, чем предшествующие «серии» «Сюрреализм в стране большевиков» и «Модернист без манифеста», но собранный материал в очередной раз оказался неожиданным и показал явление гораздо более сложное и разнообразное, чем шаблонный образ «сталинской неоклассики».

За пределами Москвы хочу упомянуть две выставки, в образовательных программах которых принимал участие Институт модернизма: «Горький модернизм» в нижегородском Арсенале и «Архитектура. Обреченные на оптимизм» в центре современного искусства «Заря» во Владивостоке.

Выставка в Нижнем (автор идеи и лидер команды кураторов — художник Александр Лавров) посвящена архитектуре и градостроительству Горького 1960-х — 1970-х, периоду между знаменитым Соцгородом и нижегородским постмодернизмом, тоже известным во всероссийском масштабе. Модернизм Горького небросок — город был закрытым, рабочим, и репрезентативные проекты в нем не считали нужным строить, так что кураторы были вынуждены провести серьезное исследование, чтобы показать своеобразие и достоинство его архитектуры.

Нижегородский ГЦСИ и здесь, как во многом другом, подал пример и задал планку, на которую придется равняться другим регионам. По контрасту выставка во Владивостоке не выросла из местной почвы, а экспортирована из Москвы, хотя куратор Мария Фадеева поместила среди привезенного материала головокружительную панораму генерального плана реконструкции Владивостока, созданного в 1938 году Евгением Васильевым. План этот, конечно, остался неосуществленным, и вообще Владивосток с его чрезвычайно выигрышной топографией, архитектурой, скорее, беден. А событий, посвященных архитектуре, во вполне насыщенной культурной жизни города практически не бывает. Выставка заполнила давно зиявший пробел мощным концентратом, представившим спектр архитектурных идей и подходов к работе архитектора с конца XVIII века (проектная графика Николая Львова) до наших дней в разных форматах и техниках — живопись Леонида Павлова соседствовала с фотографиями Юрия Пальмина, инсталляцией Владислава Ефимова и Алины Савицкой, графикой Юрий Аввакумова, лайтбоксами Александра Бродского, макетом стены дома Мельникова в натуральную величину и многим другим, включая внимательно подобранную библиотеку. В данном случае значение выставки увеличивает удаленность ее локации.

Дворец пионеров и другие архитектурные работы Евгения Аблина. Дом художника. 2018

Проект, который курировала я сама, — выставка «Дворец пионеров и другие архитектурные работы Евгения Аблина» относится к жанру первой публикации. Она была устроена силами семьи художника в Московском доме художника и оформлена совсем скромно, но тоже, думаю, по-своему важна. Работы Евгения Аблина известны каждому, кто вообще интересуется монументальным искусством советского модернизма — помимо мозаик Дворца пионеров это еще, например, мозаичный рельеф на площади Юности в Зеленограде и мозаики в здании СЭВа, но эскизы не просто раньше не выставлялись — их просто никто не видел. Внук художника Дмитрий Аблин совсем недавно их обнаружил при разборе мастерской. Полторы сотни графических листов охватывают период с начала 1950-х по конец 1980-х, так что по ним можно не только проследить эволюцию индивидуальной манеры одного художника, но и многое понять о развитии отечественного монументального искусства в эти годы. Это явление еще очень мало исследовано, так что мы с Ольгой Казаковой были очень рады возможности провести на выставке мини-конференцию и собрать свидетельства не просто специалистов, но и современников событий.

Для меня лично большой удачей оказалась находка в наследии Аблина серии эскизов оформления ресторана «Алма-Ата». Их репродукции сразу вошли в другую выставку, в подготовке которой я помогала куратору Екатерине Головатюк. Выставка «Начало», которой открылся новый центр современной культуры в Алма-Ате, была посвящена модернистской архитектуре бывшей казахстанской столицы, составляя пару книге, над которой мы работали с Николаем Малининым и фотографом Юрием Пальминым. Екатерина долго работала у Рема Колхаса в OMA и реализовала в Алма-Ате модель выставки-исследования, свойственную этому бюро. Главным экспонатом выставки стало ее пространство — здание модернистского кинотеатра «Целинный», особым образом препарированное перед трансформацией в ЦСИ, причем под поздней обшивкой обнаружилось считавшееся утраченным сграффито Евгения Сидоркина. Для Алма-Аты, безусловно, эта выставка была ключевым событием.