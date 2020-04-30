В карантинной Москве открылся микрофилиал галереи «Измайлово»

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Хотя пандемия надолго остановила выставочную жизнь, кураторы и художники не спешат отчаиваться, а кто-то решается на эксперименты. Среди них — новый филиал московской галереи «Измайлово». Зал «Изрядное» неожиданно начал работу с персонального проекта неизвестного редакции COLTA.RU микромонументалиста Геннадия Глокайне. Рассказывает куратор проекта и руководитель галереи Мария Злобек.
Я уже почти три года работаю в галерее «Измайлово», и сейчас мы закрыты для посетителей (и для самих себя с некоторых пор тоже). Работы тем не менее полно, но я, как и многие, мне кажется, за эти недели заработала нечто вроде аллергии на онлайн. Онлайн то, онлайн се, сил никаких нет. Хочется уже, черт бы драл новый миропорядок, переместиться в пространстве, начать трогать все руками и заняться, например, монтажом выставки. Ну и что делать?
Например, открыть филиал. Пришлось взять коробку от утюга — знаете, это еще хорошо, что я ее не выбросила после покупки. Хотя, если вдуматься, зачем мне утюг: я ведь теперь никуда не хожу. Коробку пришлось немного переоборудовать, чтобы получился зал с оптимальным объемом выставочного пространства, покрасить стены и пол гуашью. Жаль, в нашей настоящей галерее нельзя покрасить пол, он мраморный.
Поскольку я живу в районе Отрадное, а работаю в галерее «Измайлово», филиал пришлось назвать компромиссно — «Изрядное». Первая выставка открылась 25 апреля. Это абстрактные работы Геннадия Глокайне, художника, чью биографию я пока не придумала, но могу, если надо. Но четыре дня для такой микроскопической выставки много, поэтому сегодня-завтра проведу демонтаж и монтаж. Хочется графики, думаю, она будет хорошо смотреться в этом пространстве. У меня есть запас картона, плотной бумаги, так что за созданием работ дело не станет. Следующая выставка будет называться «Графика графиков» и будет посвящена попыткам гадать на цифрах статистики, в которую сейчас погрузилось общество. Автор, скажем, Алена Немирко. Или Виктор Мурной.
Может быть, дело дойдет и до того, чтобы выставлять в галерее «Изрядное» настоящих художников, но я пока не предлагала: надо сперва поработать над брендом! Пока что галерею приходится прятать от котов: ведь для них это просто коробка.
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