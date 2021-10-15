Republic и «Росбалт» объявлены иноагентами

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Сегодня, 15 октября, Министерство юстиции РФ внесло в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, интернет-издание Republic и информационное агентство «Росбалт».

Список СМИ-иноагентов на сайте Минюста пополнили учредители этих СМИ — общество с ограниченной ответственностью «Москоу диджитал медиа» и акционерное общество «РС-Балт».

В Republic решение Минюста сочли «и несправедливым, и незаконным».

«Закон об иностранных агентах вообще должен быть отменен (о чем мы не раз писали и говорили), — говорится в комментарии, опубликованном в фейсбуке издания. — Но его применение к Republic — за гранью абсурда, потому что наше издание существует только на деньги подписчиков. У нас нет иностранных спонсоров, мы не получаем гранты. У нас даже рекламы нет. Только подписка».

С начала 2021 года реестр иноагентов увеличился на 71 позицию, среди внесенных в него СМИ «Медуза», «Проект», The Insider, «Дождь», «ОВД-Инфо» и «Медиазона».

Только в октябре в реестре появились девять журналистов и семь организаций, включая расследовательский проект Bellingcat и онлайн-издание «Кавказский узел».







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