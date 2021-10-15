Republic и «Росбалт» объявлены иноагентами

«Возникает этический вопрос: должны ли фильмы быть красивыми?»
Скотт Барли, автор фильма «Сон объял ее дом», — о своей туманной поэтике и экопессимизме15 октября 2021830
Сегодня, 15 октября, Министерство юстиции РФ внесло в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, интернет-издание Republic и информационное агентство «Росбалт».
Список СМИ-иноагентов на сайте Минюста пополнили учредители этих СМИ — общество с ограниченной ответственностью «Москоу диджитал медиа» и акционерное общество «РС-Балт».
В Republic решение Минюста сочли «и несправедливым, и незаконным».
«Закон об иностранных агентах вообще должен быть отменен (о чем мы не раз писали и говорили), — говорится в комментарии, опубликованном в фейсбуке издания. — Но его применение к Republic — за гранью абсурда, потому что наше издание существует только на деньги подписчиков. У нас нет иностранных спонсоров, мы не получаем гранты. У нас даже рекламы нет. Только подписка».
С начала 2021 года реестр иноагентов увеличился на 71 позицию, среди внесенных в него СМИ «Медуза», «Проект», The Insider, «Дождь», «ОВД-Инфо» и «Медиазона».
Только в октябре в реестре появились девять журналистов и семь организаций, включая расследовательский проект Bellingcat и онлайн-издание «Кавказский узел».
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
22:41Republic и «Росбалт» объявлены иноагентами
18:20Три фильма Педро Альмодовара вернутся в российский прокат
17:22Voblago.club проведет благотворительную выставку в Cube.Moscow
16:14Начинаются онлайн-трансляции симпозиума «Расшифровка повседневности»
15:15«Неделя (не)видимой инвалидности» пройдет в Ельцин Центре
14:29Отменен Санкт-Петербургский международный культурный форум
13:53В Третьяковке покажут вторую часть ретроспективы Бруно Ганца
12:46В «Мемориале» сорвали кинопоказ
11:41Диджитал-художники смогут продавать свои работы на новой NFT-платформеВсе новости
Скотт Барли, автор фильма «Сон объял ее дом», — о своей туманной поэтике и экопессимизме15 октября 2021830
«На всякого мудреца» Константина Богомолова в Театре наций15 октября 20211168
Новый белорусский театр на фестивале «Балтийский дом»14 октября 20211637
Как группа 2H Company стала делать интеллектуальный хип-хоп на русском и зачем решила вернуться в обновленной версии14 октября 20211701
Группа исследователей «Мертвые души», в том числе Сергей Бондаренко, продолжает выводить на свет части «огромного и темного мира подспудного протеста» сталинских времен. На очереди некто лесоруб Пущин13 октября 20212621
Субъективные заметки Павла Арсеньева о некоторых петербургских событиях и выставках13 октября 20212050
Немецкий гитарист-импровизатор, выступающий на фестивале «Джаз осенью», — о влиянии Ника Кейва и новом проекте Bass Totem12 октября 20212467
Директор Пермской оперы Довлет Анзароков: большое интервью12 октября 20212754
Природа между пустотами, шахтами и цифровым взглядом в главном проекте Ярославской биеннале12 октября 20212594
Константин Сонин о книге Николая Эппле «Неудобное прошлое»12 октября 20213489
Историк — о том, как в Беларуси сменяли друг друга четыре версии будущего, и о том, что это значит для сегодняшнего дня12 октября 20212529
Лидер Tequilajazzz о новом альбоме «Камни», выступлении в легендарном рок-клубе CBGB и кинопробах у Алексея Германа-старшего11 октября 20214189