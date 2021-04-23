«Медуза» признана иностранным агентом

Сегодня, 23 апреля, Министерство юстиции РФ внесло интернет-издание «Медуза» в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

В сообщении на сайте министерства говорится, что это сделано «во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации». В реестр включена компания SIA «Medusa Project», зарегистрированная в Латвии.

«Медуза» сообщает, что собирается обжаловать решение Минюста.

«Тем не менее, мы понимаем, что шансов мало, — написали журналисты «Медузы» в твиттере издания. — Это плохие новости для "Медузы". "Иноагент" — дискриминирующий статус, из-за которого нам будет труднее делать свою работу — и зарабатывать на жизнь».

«Сказать, что это неожиданно, не могу. Сказать, что это приятно, тоже не могу. Сказать, что в Минюсте сидит группка идиотов, могу», — прокомментировала BBC гендиректор «Медузы» Галина Тимченко.







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