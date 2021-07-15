«Проект» признали нежелательной организацией

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Сегодня, 15 июля, Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной на территории России американской организации Project Media, Inc, созданной главным редактором независимого издания «Проект» Романом Баданиным. Он сам и еще четыре журналиста «Проекта» внесены Министерством юстиции РФ в реестр СМИ-иноагентов.
Как сообщает «Медиазона», ранее СМИ в России нежелательными организациями не признавали.
Согласно информации на сайте Генпрокуратуры, «поводом для принятия данного решения послужило то, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».
Помимо Романа Баданина в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента, внесены корреспонденты «Проекта» Ольга Чуракова, Мария Железнова, Юлия Лукьянова и Петр Маняхин, а также главный редактор «Открытых медиа» Юлия Ярош, сотрудник «Открытых медиа» Максим Гликин и корреспондентка «Радио Свобода» Елизавета Маетная.
Издание «Проект», созданное в 2018 году бывшим главредом канала «Дождь» Романом Баданиным, публиковало расследования, посвященные работе «ЧВК Вагнера» и связанных с Евгением Пригожиным структур в Африке, а также предполагаемым членам семьи Владимира Путина и Рамзана Кадырова.
В конце июня, в день, когда «Проект» опубликовал материал о министре внутренних дел Владимире Колокольцеве, полиция провела обыски у Романа Баданина и Марии Жолобовой по делу о клевете, связанному с их расследованием о бизнесмене Илье Трабере, которое вышло на «Дожде» в 2017 году.
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