Телеканал «Дождь» объявлен иноагентом

© «Дождь»

Сегодня, 20 августа, Министерство юстиции РФ внесло телеканал «Дождь» и издание «Важные истории» в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

Об этом сообщает «Медиазона».

В реестре СМИ-иноагентов на сайте Минюста также появились главный редактор «Важных история» Роман Анин, корреспонденты издания Ирина Долинина, Алеся Мароховская и Дмитрий Великовский, редактор Роман Шлейнов и бывшая сотрудница «Важных история», журналистка-расследовательница Олеся Шмагун.

«Дождь» приводит слова председателя комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарева, который заявил, что телеканал «неоднократно попадал в поле зрения комиссии», материалы поступали «от различных организаций и граждан».

«Месяц назад мы рассмотрели и направили в компетентные органы обращение одной из российских НКО. Как видите, реакция регулятора последовала», — сказал Пискарев.

С начала года реестр СМИ, признанных иноагентами, увеличился на 25 позиций. Среди изданий, которые были включены в него в 2021 году, «Медуза», VTimes и The Insider.







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