The Insider признан иноагентом

Сегодня, 23 июля, Министерство юстиции РФ внесло интернет-издание The Insider в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

В реестре на сайте Минюста появилась запись: «Юридическое лицо "The Insider SIA", зарегистрированное в Риге, Латвийская Республика (дата регистрации 26.06.2015), являющееся администратором доменного имени интернет-издания "The Insider", https://theins.ru».

Кроме того, иноагентами сегодня признаны пять журналистов: заместитель главного редактора издания «Проект» Михаил Рубин, корреспондентка издания Софь Гройсман, журналист «Открытых медиа» Илья Рождественский, журналистка Юлия Апухтина и Алексей Постернак, отмечает «Медиазона».

Интернет-издание The Insider работает с 2013 года. Главный редактор издания — Андрис Янсонс, редакция находится в Риге.

The Insider специализируется на журналистских расследованиях и разоблачении фальшивых новостей. Издание, в частности, освещало отравление Сергея и Юлии Скрипаль, Владимира Кара-Мурзы, Алексея Навального и Дмитрия Быкова, убийство Зелимхана Хангошвили, катастрофу Boeing 777 в Донецкой области, взрыв на складе боеприпасов в Чехии в октябре 2014 года.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU