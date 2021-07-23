The Insider признан иноагентом

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Сегодня, 23 июля, Министерство юстиции РФ внесло интернет-издание The Insider в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.
В реестре на сайте Минюста появилась запись: «Юридическое лицо "The Insider SIA", зарегистрированное в Риге, Латвийская Республика (дата регистрации 26.06.2015), являющееся администратором доменного имени интернет-издания "The Insider", https://theins.ru».
Кроме того, иноагентами сегодня признаны пять журналистов: заместитель главного редактора издания «Проект» Михаил Рубин, корреспондентка издания Софь Гройсман, журналист «Открытых медиа» Илья Рождественский, журналистка Юлия Апухтина и Алексей Постернак, отмечает «Медиазона».
Интернет-издание The Insider работает с 2013 года. Главный редактор издания — Андрис Янсонс, редакция находится в Риге.
The Insider специализируется на журналистских расследованиях и разоблачении фальшивых новостей. Издание, в частности, освещало отравление Сергея и Юлии Скрипаль, Владимира Кара-Мурзы, Алексея Навального и Дмитрия Быкова, убийство Зелимхана Хангошвили, катастрофу Boeing 777 в Донецкой области, взрыв на складе боеприпасов в Чехии в октябре 2014 года.
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