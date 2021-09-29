«ОВД-Инфо» признали иноагентом

Сегодня, 29 сентября, Министерство юстиции РФ внесло в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, «ОВД-Инфо» – независимый правозащитный медиапроект, посвященный политическим преследованиям в России.

Об этом сообщает сайт Минюста РФ.

Кроме того, в реестр СМИ-иноагентов внесены 22 журналиста, в том числе главный редактор интернет-издания «Медиазона» Сергей Смирнов и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, учредитель «Медиазоны» — общество с ограниченной ответственностью «ЗП» и общество с ограниченной ответственностью «Зона права», а реестр НКО-иногагентов дополнен автономной некоммерческой организацией «Нижегородский центр немецкой и европейской культуры» и Ивановской областной общественной организацией «Центр гендерных исследований».

В реестре незарегистрированных общественных объединений-иноагентов помимо «ОВД-Инфо» на сегодняшний день есть еще одна организация — общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос».

В связи с включением в реестр «ОВД-Инфо» опубликовал обновление к петиции с требованием отмены законов об иноагентах.

В нем, в частности, говорится: «Мы воспринимаем случившееся как акт политического давления на ОВД-Инфо. Включение в реестр произошло на фоне большой общественной кампании за отмену законодательства об иноагентах, которую инициировал, в том числе, ОВД-Инфо, и к которой уже присоединилось 229 институций и более 140 тысяч человек по всей стране».







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