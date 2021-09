Ярмарка Cosmoscow подвела итоги

© Cosmoscow

Около 15 тысяч человек посетили 9-ю Международную ярмарку современного искусства Coscoscow, которая 18-20 сентября проходила в Центральном выставочном зале «Манеж».

Как сообщает пресс-служба Cosmoscow, свои стенды на ярмарке представило рекордное количество галерей – 82 галереи (с учетом участников стенда Created in Moscow) с самой широкой географией в истории ярмарки: посетители познакомились с работами более 350 художников из Австрии, Аргентины, Бельгии, Болгарии, Германии, Гонконга, Грузии, России, США, Франции, Швейцарии и Эстонии.

Отмечается, что Cosmoscow 2021 продемонстрировала уверенные продажи: многие стенды были проданы целиком, а некоторые за четыре дня ярмарки успели несколько раз полностью сменить экспозицию.

Победителем ежегодного приза «Лучший стенд» стала московская галерея «сцена/szena», которая представила работы Игоря Самолета, Евгения Дедова и Кирилла Гаршина. Галерея получила возможность принять участие в следующей ярмарке бесплатно.

Ярмарка в «Манеже» завершена, но Cosmoscow Online продолжается и будет доступна до 26 сентября на платформе ТЕО.

Помимо основной программы на Cosmoscow 2021 были реализованы несколько специальных проектов.

Cовместно с ярмаркой цифрового искусства CADAF (Нью-Йорк) была представлена новая курированная секция цифрового NFT-искусства, в которой приняли участие digital-работы, преобразованные в NFT-арт-объекты специально для Cosmoscow. Кураторами проекта выступили Елена Завелев, основатель и генеральный директор CADAF, и Джесс Конатсер, главный куратор CADAF & Digital Art Month и основатель Studio As We Are.

Во второй раз на ярмарке открылся коллективный стенд Created in Moscow — кураторский проект, созданный при поддержке Агентства креативных индустрий. Тема этого года – «Малые скульптурные формы». Куратор проекта — Алексей Масляев, куратор Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow.

Впервые на Cosmoscow был представлен phygital-формат. На стенде Samsung гости увидели созданную междисциплинарной командой «Бюро Правда» пространственную аудио-инсталляцию «Unfold Your World», которую можно было «оживить», взглянув на арт-объекты сквозь новые модели смартфонов — Galaxy Z Flip3 и Galaxy Z Fold3.

Постоянный партнер ярмарки медиахолдинг «Игроник» представил OOH-выставку работ Ирины Кориной, ставшей «Художником года» Cosmoscow 2021. Выставка на рекламных носителях «Игроник» продлится до 30 сентября.

Победителем грантовой программы Ruinart Art Patronat 2021, которую в 2017 году учредили Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow и Дом Ruinart, стал художник Миша Бурый. На ярмарке он представил новую работу из серии «Clot», затрагивающей темы экологии, общественной организации и потребительской культуры.

На втором ежегодном конкурсе Audi Born-Digital Award, который компания Audi и фонд Cosmoscow проводят с целью развития цифрового искусства в России, победила арт-группы «Ворожея» с проектом «Safari Verucca».

В рамках Cosmoscow Talks прошла презентация арт-резиденции «Выкса», которую фонд Cosmoscow назвал «Институцией года».

Подробнее об итогах Cosmoscow 2021 можно узнать на ее официальном сайте.







