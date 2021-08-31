На ярмарке Cosmoscow впервые будет представлен phygital-формат

© Предоставлено пресс-службой Cosmoscow

Инсталляция в phygital-формате, сочетающем физическую и дополненную реальность (AR), впервые будет показана на Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow.

Как сообщает пресс-служба Cosmoscow, в программу ярмарки входит российская премьера новых смартфонов компании Samsung — Galaxy Z Flip3 и Galaxy Z Fold3.

Компания пригласила «Бюро Правда» разработать пространственную аудиоинсталляцию «Unfold Your World», вдохновленную этими моделями. Звуковой ряд для для инсталляции создали музыкальный куратор и саунд-художник Никита Рассказов и медиахудожник Илья Дуганов.

Цель проекта — передать ощущения от пространства и позволить зрителям домыслить свой собственный образ, раскрыть новые грани: вокруг и внутри себя.

«Гости ярмарки смогут погрузиться в яркий фантазийный мир, построенный на игре с отражениями света и звуковыми ощущениями: в красочном лабиринте, повторяющем формы моделей смартфона, зрители смогут посмотреть на себя и окружающий мир в новых красках и погрузиться в digital-измерение, проводником в которое станут новинки серии Galaxy Z», — отметили в пресс-службе.

IX Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет в Гостином дворе с 10 по 12 сентября. В этом году в ней примут участие 80 галерей.







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