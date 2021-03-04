Названы победители программ Cosmoscow

Победителем программы «Художник года» стала Ирина Корина © БВШД

Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow объявил победителей программ 2021 года, проекты которых будут представлены осенью в Москве на 9-й Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow.

Как сообщает сайт Cosmoscow, победителями программ стали:

«Художник года» — Ирина Корина

«Институция года» — арт-резиденция «Выкса»

«Музей года» — Мультимедиа Арт-Музей, Москва (МАММ).



Обладатель гранта Ruinart Art Patronat и запуск конкурса Audi Born-Digital Award будут объявлены отдельно.

Победителю программы «Художник года» предоставляется возможность реализовать новый проект, который будет представлен на ярмарке Cosmoscow, победитель программы «Институция года» получает финансирование на реализацию проекта в рамках ярмарки, музей победитель программы «Музей года» получает возможность представить на ярмарке специальный проект, а также организует совместную дискуссионную программу с Cosmoscow.

Алексей Масляев, куратор Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow:

«Очень вдохновляет выбор этого года. Наш "Художник года" Ирина Корина мастерски работает с пространством и создает инсталляции, которые вроде бы и являются знакомой нам средой обитания, но предстают как трансформированные, сложноорганизованные композиции, где смешано внутреннее и внешнее, маленькое и фундаментальное, личное и общественное. Огромное удовольствие – познакомить аудиторию Cosmoscow со столь важной и яркой арт-резиденцией «Выкса». Это одна из тех немногих институций, благодаря которой художники имеют комфортные условия для работы и жизни. А с Мультимедиа Арт Музеем, Москва, который в 2021&nbsolгоду отмечает свое 25-летие, мы разрабатываем насыщенную совместную программу на протяжении всего года (объявим ее чуть позже!). Уверен, в сентябре нас ждут яркие проекты с каждым из победителей!»







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