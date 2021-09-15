На Cosmoscow расскажут об арт-резиденции «Выкса»

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С 18 по 20 сентября в Центральном выставочном зале «Манеж» на IX Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow пройдет презентация арт-резиденции «Выкса», которую фонд Cosmoscow назвал институцией года. Участники проекта представят планы его развития и обсудят децентрализацию искусства.
Об этом сообщает пресс-служба Cosmoscow.
Ежегодно экспертное жюри фонда поддержки современного искусства Cosmoscow отмечает выдающиеся практики и институции, формирующие культурный ландшафт России, которые позже представляет в рамках программы одноименной ярмарки современного искусства.
В этому году победителем в номинации «Институция года» стала арт-резиденция «Выкса» (Vyksa AIR) — круглогодичная платформа для профессионалов в сфере искусства, позволяющая художникам получать поддержку и осуществлять свои идеи в городе Выксе Нижегородской области. За время существования арт-резиденции, основанной благотворительным фондом «ОМК-Участие» в 2017 году, в Выксе создали свои работы более 40 художников.
Арт-резиденция «Выкса» — одна из немногих открытых городских площадок, где взаимодействуют и обмениваются культурным опытом представители искусства и местное сообщество. Резиденция вносит существенный вклад в развитие города, делает культурный ландшафт более динамичным и разнообразным, помогает преодолевать культурную изоляцию и формировать новые связи между художниками и городскими сообществами.
В первом блоке программы «Vyksa AIR: институция года» участники расскажут о резиденции как о городском общественном пространстве, где проходят лекции, кинопоказы, выставки и экскурсии, а также о проекте нового здания арт-резиденции, которое откроется в 2022 году (18 сентября, модератор — Алиса Багдонайте, куратор арт-резиденции «Выкса»).
Второй блок будет посвящен самым резонансным для города проектам арт-резиденции, повлиявшим на среду, и разговору о самой Выксе — образе жизни и культуре города, его особенностях и потребностях (19 сентября, модератор — Алексей Масляев, культуролог, куратор, заведующий сектором по научно-методической работе образовательного отдела Московского музея современного искусства).
Третий блок пройдет в формате публичной программы в рамках Cosmoscow Talks и анонсирует проведение международной конференции, посвященной практикам гостеприимства (20 сентября, модератор — Женя Чайка, сокуратор программы конференции «Искусство и практики гостеприимства», куратор Первого форума арт-резиденций России, представитель Ассоциации арт-резиденций России).
Конференция, организованная Фондом «ОМК-Участие» и арт-резиденцией «Выкса» совместно с ГМИИ имени А.С. Пушкина и Ассоциацией арт-резиденций при поддержке Фонда президентских грантов состоится в Выксе с 25 по 28 ноября.
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