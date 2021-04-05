Конкурс цифрового искусства Audi Born-Digital Award открыл новый сезон

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Сегодня, 5 апреля, Audi совместно с Фондом поддержки современного искусства Cosmoscow объявили о начале приема заявок на участие в ежегодном конкурсе Audi Born-Digital Award, направленном на развитие цифрового искусства в России.
Как сообщают организаторы, тема Audi Born-Digital Award 2021 — «Фантастика», тема раскрывается через многообразные сценарии и картины воображаемого будущего. Заявки принимаются до 2 мая на сайте конкурса.
Жюри конкурса Audi Born-Digital Award 2021:
Почетные члены жюри:
Победитель будет объявлен 26 мая, автор лучшей концепции digital-проекта получит 700 000 рублей на ее реализацию и гонорар в размере 250 000 рублей.
Работа победителя будет представлена в инновационном пространстве Audi City Moscow в преддверии 9-й Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow, а также на сайте фонда Cosmoscow.
Впервые конкурс Audi Born-Digital Award прошел в 2020 году, победителем и автором лучшей концепции digital-проекта был признан Павел Сельдемиров с проектом «The Becoming» — тотальной инсталляцией, которая воспроизводила пространство поэтически трактуемого леса, наполненного артефактами 2020 года.
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