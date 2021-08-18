Фестиваль «Толстой» пройдет в начале сентября

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Пятый Международный театральный фестиваль «Толстой», ранее отложенный на неопределенный срок из-за пандемии, состоится на территории музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» 3-6 сентября.
Соответствующее решение приняло правительство Тульской области, передает ТАСС со ссылкой на министра культуры Тульской области Татьяну Рыбкину.
Первоначально фестиваль «Толстой» был запланирован на 24-27 июня, но за несколько дней до открытия организаторы объявили, что он переносится на неопределенный срок в соответствии с рекомендацией Роспотребнадзора.
«На основании того, что эпидемиологическая обстановка улучшается, увеличивается число вакцинированных людей, снижается рост заболеваемости, сегодня есть решение, что фестиваль с 3 по 5 сентября пройдет в "Ясной Поляне"», — сказала Татьяна Рыбкина.
Она добавила, что на фестивале обязателен масочный режим, при выходе на сцену необходимо будет обрабатывать руки обеззараживающими растворами, рассадка на площадках фестиваля составит не более 50%.
«Фестиваль торжественно откроется 3 сентября в 19:00 мск на территории музея-усадьбы "Ясная Поляна", в этот день в ней будет показан балет-сюита "Tolstoy" Пермского театра Памфилова по мотивам произведений Льва Николаевича Толстого, <...> идея этой постановки зародилась в "Ясной Поляне". Закроется фестиваль 5?тиызжсентября в Тульском драматическом театре великолепной постановкой театра Маяковского "Русский романс"», — рассказала директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая.
Как сообщает сайт фестиваля «Толстой», в его программе работы разных форматов, основанные на текстах и жизни Льва Толстого — от традиционной драмы до современной драматургии, хореографии и сайт-специфик.
Программный директор фестиваля — театральный критик, помощник ректора по спецпроектам Школы-студии МХАТ Павел Руднев. В число проектов, созданных специально для фестиваля, вошли работы режиссеров Дмитрия Волкострелова и Елены Ненашевой, а также драматургов Ярославы Пулинович и Светланы Баженовой.
Международный театральный фестиваль под открытым небом «Толстой» проводится на территории музея-усадьбы «Ясная Поляна» с 2016 года. В 2020 году фестиваль пришлось отменить из-за пандемии, а в 2019 году за три дня в «Ясной Поляне» прошло около 30 событий, которые посетили 9 тысяч человек.
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