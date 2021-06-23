Перенесен фестиваль «Толстой»

Странные танцы
«Ничего этого не будет» Романа Михайлова в БДТ23 июня 2021458
Организаторы международного театрального фестиваля «Толстой», запланированный на 24-27 июня, объявили о решении не проводить его в эти сроки.
Как сообщает пресс-служба фестиваля «Толстой», это решение оргкомитету рекомендовал принять Роспотребнадзор в письме от 22 июня. Согласно рекомендации Роспотребназдора, фестиваль можно будет провести, когда позволит эпидемиологическая ситуация.
«Мы благодарим всех, кто на протяжении нескольких месяцев делал все возможное для того, чтобы фестиваль состоялся. Мы благодарны театральным коллективам, режиссерам, художникам, композиторам, музыкантам за то, что они откликнулись на приглашение выступить в Ясной Поляне и подготовили свои проекты специально для нас; мы благодарны всей команде фестиваля и, конечно же, мы благодарны зрителям — и надеемся увидеться с вами в ближайшее время», — говорится в сообщении пресс-службы фестиваля.
Также сообщается, что при возврате билетов зрителям будет в течение 3–30 рабочих дней возмещена их полная стоимость (включая комиссию).
Международный театральный фестиваль «Толстой» в этом году должен был пройти в музее-усадьбе «Ясная Поляна» в пятый раз. В его программу входили более двадцати спектаклей разных форматов: от традиционной драмы до хореографии и site specific постановок. Несколько проектов были созданы специально для фестиваля ведущими российскими режиссерами и драматургами России.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
17:28В «ДК Рассвет» пройдет спецпоказ фильма «Расторгуев»
14:20Объявлен длинный список премии «Ясная Поляна»
12:58Художники из коллектива «Холодец» выставят свои работы в петербургском подвале
12:26Яндекс.Музыка собрала плейлист «Фрешмены несостоявшихся фестивалей»
11:29«Фанни и Александр» Бергмана покажут в «Октябре»
10:25Выставка Ильи Федотова-Федорова пройдет в Петербурге
Вчера
18:59Перенесен фестиваль «Толстой»
17:40Фестиваль Signal открыл набор в музыкальную резиденцию
16:37Книга Елены Костюченко вошла в шорт-лист Премии КапущинскогоВсе новости
«Ничего этого не будет» Романа Михайлова в БДТ23 июня 2021458
Александр Чанцев читает предвирусный дневник Кирилла Кобрина22 июня 20211474
Год спустя после открытия Главного храма Вооруженных сил историк искусства Мария Дятлова проводит его новую ревизию22 июня 20212400
В Перми снова прошел Дягилевский фестиваль Курентзиса22 июня 20212693
Новый городской романс от необычной московской постпанк-группы21 июня 20212422
Мастерская Райкина как новый агент на поле взаимодействия искусств21 июня 20211945
Архив «Сине Фантома», выпуск восьмой18 июня 20214032
Деревенские синефилы, футболистки из Карачаево-Черкесии, бродяги из Эль-Пасо и перековка шахтера18 июня 20214437
Премьера «потерянного» арт-рок-альбома нижегородской группы, записанного в середине 1990-х18 июня 20214070
Натан Ингландер, прекрасный американский писатель, постоянный автор The New Yorker, был вынужден покинуть ставший родным Нью-Йорк и переехать в Канаду. В своем эссе он думает о том, что это значит — продолжать свою жизнь в другой стране17 июня 20215746
Притча о любви и одиночестве для голоса, фортепиано, диджериду и семплов17 июня 20214591
Не только Моргенштерн: фолк-джаз Settlers, блуждающий биоробот «Психеи», ответ Шабаке Хатчингсу из Воронежа и другие примечательные релизы месяца16 июня 20215787