Перенесен фестиваль «Толстой»

Организаторы международного театрального фестиваля «Толстой», запланированный на 24-27 июня, объявили о решении не проводить его в эти сроки.

Как сообщает пресс-служба фестиваля «Толстой», это решение оргкомитету рекомендовал принять Роспотребнадзор в письме от 22 июня. Согласно рекомендации Роспотребназдора, фестиваль можно будет провести, когда позволит эпидемиологическая ситуация.

«Мы благодарим всех, кто на протяжении нескольких месяцев делал все возможное для того, чтобы фестиваль состоялся. Мы благодарны театральным коллективам, режиссерам, художникам, композиторам, музыкантам за то, что они откликнулись на приглашение выступить в Ясной Поляне и подготовили свои проекты специально для нас; мы благодарны всей команде фестиваля и, конечно же, мы благодарны зрителям — и надеемся увидеться с вами в ближайшее время», — говорится в сообщении пресс-службы фестиваля.

Также сообщается, что при возврате билетов зрителям будет в течение 3–30 рабочих дней возмещена их полная стоимость (включая комиссию).

Международный театральный фестиваль «Толстой» в этом году должен был пройти в музее-усадьбе «Ясная Поляна» в пятый раз. В его программу входили более двадцати спектаклей разных форматов: от традиционной драмы до хореографии и site specific постановок. Несколько проектов были созданы специально для фестиваля ведущими российскими режиссерами и драматургами России.







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