Фестиваль «Толстой» объявил программу

Екатерина Толстая, Владимир Толстой, Евгения Симонова, Екатерина Толстая, Екатерина Баранова, Павел Руднев, Дмитрий Волкострелов, Елена Ненашева © Предоставлено пресс-службой фестиваля «Толстой»

Сегодня, 26 мая, в усадьбе Л.Н. Толстого в Хамовниках в Москве объявлена программа пятого международного театрального фестиваля «Толстой», который пройдет с 24 по 27 июня в музее-усадьбе «Ясная Поляна».

Как сообщает пресс-служба фестиваля, в его программу вошли более двадцати спектаклей разных форматов: от традиционной драмы до хореографии и site specific постановок. Несколько проектов созданы специально для фестиваля ведущими режиссерами и драматургами России. В этом году руководителем фестиваля стала прапраправнучка писателя Екатерина Толстая. Программный директор фестиваля – известный театральный критик, помощник ректора по спецпроектам Школы-студии МХАТ Павел Руднев.

В фестивале примут участие театры из десяти российских регионов. Впервые фестивальные события не ограничатся Тульской областью и пройдут в разных городах России — Перми, Уфе и Хабаровске.

В числе специальных проектов 2021 года работы лидеров современного театра Дмитрия Волкострелова и Виктора Рыжакова, Елены Ненашевой и известных драматургов Ярославы Пулинович и Светланы Баженовой.

В день открытия Театр имени Вл. Маяковского (Москва) представит спектакль «Русский роман» Миндаугаса Карбаускиса.

Спектакли будут показаны в пространстве усадьбы Льва Толстого под открытым небом.

Проект «театра post» «"Война и мир" своими шагами» предлагает осуществить телесное взаимодействие с романом Толстого, буквально физически ощутив его продолжительность. Зрители совершат прогулку по страницам романа, так, если бы все печатные строки первого издания составляли одну линию. Специально продуманный создателями маршрут уводит с проторенных троп усадьбы и предлагает сосредоточиться на тексте, на многообразной природе заповедника, на себе.

Сайт-специфик спектакль Елены Ненашевой «Сила слова», созданный в партнерстве с Ростехом, развернется на предприятии компании — одном из старейших российских заводов электроакустического оборудования «Октава».

Билеты поступят в продажу на сайте фестиваля «Толстой» 1 июня.

Фестиваль организован по инициативе Губернатора Тульской области Алексея Дюмина при поддержке Министерства культуры РФ и госкорпорации Ростех. В этом году впервые фестиваль проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО







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