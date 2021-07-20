Объявлены даты Каннского фестиваля 2022 года

© Festival de Cannes

19 июля дирекция Каннского международного фестиваля объявила, что в 2022 году фестиваль пройдет с 17 по 28 мая.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в твиттере Каннского фестиваля.

В 2020 году Каннский фестиваль пришлось отменить из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Организаторы, тем не менее, опубликовали официальную программу, а в октябре провели специальный проект, Spécial Cannes 2020. Во Дворце фестивалей и конгрессов в Каннах были показаны четыре полнометражных фильма из официальной программы, а также состоялись конкурс короткого метра и конкурс студенческого кино Cinéfondation.

Каннский фестиваль 2021 года первоначально был запланирован на 11–22 мая, но затем в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией перенесен на 6–17 июля.

На нем было представлено 60 фильмов из разных стран. В основной конкурсной программе участвовали 24 фильма, включая «Петровых в гриппе» Кирилла Серебренникова. Еще 16 соревновались в конкурсной программе «Особый взгляд», лучшим из них была признана картина Киры Коваленко «Разжимая кулаки». Главный приз Каннского фестиваля, «Золотую пальмовую ветвь», получил фильм «Титан» Жюлии Дюкурно.







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