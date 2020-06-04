Объявлена программа Каннского фестиваля

Кадр из трейлера фильма «Французский диспетчер» © Searchlight Pictures / © Searchlight Pictures / YouTube

3 июня был опубликован список фильмов, отобранных для участия в 73-м Международном Каннском кинофестивале.

Список приводится на сайте фестиваля.

В программу вошли новые работы Уэса Андерсона, Франсуа Озона, Наоми Кавасе, Томаса Винтерберга и Ён Сан-хо, режиссерский дебют Вигго Мортенсена и еще 50 фильмов, созданных кинематографистами из Армении, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Германии, Гонконга, Грузии, Дании, Демократической Республики Конго, Израиля, Испании, Канады, Китая, Ливана, Литвы, США, Швеции, Южной Кореи и Японии, в том числе:

«Французский диспетчер» (The French Dispatch), реж. Уэс Андерсон (США);

«Лето 85-го» (Été 85), реж. Франсуа Озон (Франция);

«Настоящие матери» (Asa ga Kuru / True Mothers), реж. Наоми Кавасе (Япония);

«Скала влюбленных» (Lovers Rock), реж. Стив Маккуин (Великобритания);

«Мангровое дерево» (Mangrove), реж. Стив Маккуин (Великобритания);

«Еще по одной» (Druk / Another Round), реж. Томас Винтерберг (Дания);

«ДНК» (ADN / DNA), реж. Майвенн Ле Беско (Франция);

«Последние слова» (Last Words), реж. Джонатан Носситер (США);

«По дороге в страну счастья» (Haengbokui nararo / Heaven: To the Land of Happiness), реж. Лим Сан-су (Южная Корея);

«Мы будем забыты» (El olvido que seremos / Forgotten We'll Be), реж. Фернандо Труэба (Испания);

«Полуостров» (Peninsula), реж. Ён Сан-хо (Южная Корея);

«В сумерках» (Au crépuscule / In the Dusk), реж. Шарунас Бартас (Литва);

«Среди людей» (Des hommes / Home Front), реж. Люка Бельво (Бельгия);

«Знак серьезности» (The Real Thing), реж. Кодзи Фукада (Япония);

«Обыкновенная страсть» (Passion simple), реж. Даниэль Арбид (Ливан);

«Хороший человек» (A Good Man), реж. Мари-Кастиль Мансьон-Шаар (Франция);

«То, что мы говорим, и то, что мы делаем» (Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait), реж. Эмманюэль Муре (Франция);

«Суад» (Souad), реж. Айтен Амин (Египет);

«Лимб» (Limbo), реж. Бен Шаррок (Великобритания);

«Красная земля» (Rouge / Red Soil), реж. Фарид Бентуми (Франция);

«Пот» (Sweat), реж. Магнус фон Хорн (Швеция);

«Тедди» (Teddy), реж. Людовик и Зоран Букерма (Франция);

«Февраль» (Février / February), реж. Камен Калев (Болгария);

«Аммонит» (Ammonite), реж. Френсис Ли (Великобритания);

«Ночной доктор» (Un médecin de nuit), реж. Эли Важман (Франция);

«Анфан террибль» (Enfant terrible), реж. Оскар Релер (Германия);

«Надя, бабочка» (Nadia, Butterfly), реж. Паскаль Плант (Канада);

«А вот и мы» (Here We Are), реж. Нир Бергман (Израиль);

«Падение» (Falling), реж. Вигго Мортенсен (США).

В программе 2020 года 15 дебютных картин, три документальных фильма, пять комедий, четыре мультфильма и киноальманах, посвященный истории Гонконга.

73-й Международный Каннский кинофестиваль должен был открыться 12 мая. В марте дирекция фестиваля сообщила о решении в связи с пандемией коронавируса COVID-19 перенести сроки его проведения на конец июня — начало июля. В середине апреля, после продления карантина во Франции, организаторы официально признали невозможность осуществить это намерение, 10 мая президент Каннского фестиваля Пьер Лескюр объявил, что он окончательно отменен.

По словам директора фестиваля Тьерри Фремо, фильмы, которые должны были привезти в Канны, покажут в этом году на других фестивалях — в Торонто, Ангулеме, Сан-Себастьяне, Нью-Йорке, Бусане, Лионе, а полностью программа будет представлена на Венецианском кинофестивале.















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