Объявлена программа Каннского фестиваля

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3 июня был опубликован список фильмов, отобранных для участия в 73-м Международном Каннском кинофестивале.
Список приводится на сайте фестиваля.
В программу вошли новые работы Уэса Андерсона, Франсуа Озона, Наоми Кавасе, Томаса Винтерберга и Ён Сан-хо, режиссерский дебют Вигго Мортенсена и еще 50 фильмов, созданных кинематографистами из Армении, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Германии, Гонконга, Грузии, Дании, Демократической Республики Конго, Израиля, Испании, Канады, Китая, Ливана, Литвы, США, Швеции, Южной Кореи и Японии, в том числе:
В программе 2020 года 15 дебютных картин, три документальных фильма, пять комедий, четыре мультфильма и киноальманах, посвященный истории Гонконга.
73-й Международный Каннский кинофестиваль должен был открыться 12 мая. В марте дирекция фестиваля сообщила о решении в связи с пандемией коронавируса COVID-19 перенести сроки его проведения на конец июня — начало июля. В середине апреля, после продления карантина во Франции, организаторы официально признали невозможность осуществить это намерение, 10 мая президент Каннского фестиваля Пьер Лескюр объявил, что он окончательно отменен.
По словам директора фестиваля Тьерри Фремо, фильмы, которые должны были привезти в Канны, покажут в этом году на других фестивалях — в Торонто, Ангулеме, Сан-Себастьяне, Нью-Йорке, Бусане, Лионе, а полностью программа будет представлена на Венецианском кинофестивале.
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