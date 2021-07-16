Российский фильм победил в каннской программе «Особый взгляд»

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Вечером 16 июля на 74-м Каннском международном кинофестивале были названы победители программы «Особый взгляд». Главный приз получил фильм «Разжимая кулаки» российского режиссера Киры Коваленко.
Об этом сообщает сайт Каннского фестиваля
«Особый взгляд» — вторая по значимости конкурсная программа Каннского фестиваля, в этом году в ней соревновались 20 фильмов из разных стран. Помимо картины Киры Коваленко Россию в программе «Особый взгляд» представлял фильм «Дело» Алексея Германа-младшего.
События фильма «Разжимая кулаки» разворачиваются в небольшом шахтерском городке в Северной Осетии, куда после трагических событий перевез свою семью главный герой — Заур. Сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Старший сын Аким уже уехал в ближайший крупный город, Ростов, на заработки. Младший, Дакко, еще не вполне осознал, чего он хочет от жизни, а дочь Ада активно строит планы побега из-под родительской опеки.
«Разжимая кулаки» — второй фильм 31-летней Киры Коваленко. В 2015 году она окончила режиссерскую мастерскую Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете имени Х.М. Бербекова, в 2016 году ее дебютный фильм «Софичка» по повести Фазиля Искандера был показан на международном кинофестивале в Таллине.
На церемонии награждения лауреатов программы «Особый взгляд» режиссер присутствовать не смогла, приз за нее получил продюсер фильма Александр Роднянский. «К сожалению, Кира не успела вернуться на церемонию, — цитирует Роднянского ТАСС. — Но, работая с ней больше трех лет, я знаю, что бы она сказала сейчас. Кира поблагодарила бы свою съемочную группу, с которой она работала в Северной Осетии, своего учителя Александра Сокурова и, конечно, жюри фестиваля за такую оценку ее фильма».
Жюри программы «Особый взгляд» возглавляла режиссер Андреа Арнольд (Великобритания), также в состав жюри входили актриса Эльза Зильберштейн (Франция) и режиссеры Муния Меддур (Алжир-Франция), Даниэль Бурман (Аргентина) и Майкл Ковино (США).
74-й Каннский международный кинофестиваль завершится сегодня, 17 июля.
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