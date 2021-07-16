Названы победители Каннского фестиваля

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Сегодня, 17 июля, завершился 74-й Каннский международный кинофестиваль. Главный приз за лучший фильм основной конкурсной программы, «Золотую пальмовую ветвь», присужден боди-хоррору «Титан» (Titane) Жюлии Дюкурно (Франция).
Как сообщает Le Monde, Дюкурно стала второй женщиной-режиссером, получившей «Золотую пальмовую ветвь», после новозеландки Джейн Кэмпион, которая победила в Каннах в 1993 году с драмой «Пианино» (The Piano).
В основной конкурсной программе в этом году были представлены 24 картины, в том числе «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова. Победителей основного конкурса определило жюри под председательством американского режиссера, продюсера, сценариста и актера Спайка Ли.
Гран-при разделили фильмы «Герой» (A Heros) Асгара Фархади (Иран) и «Купе номер шесть» (Hytti Nro 6 / Compartment No 6) Юхо Куосманена (Финляндия), приз за лучший сценарий получили Рюсукэ Хамагути и Такамаса Оэ («Сядь за руль моей машины» / Drive My Car, Япония), обладателем приза за лучшую режиссуру стал Леос Каракс («Аннетт» / Annette, Франция).
В актерских номинациях награждены норвежка Ренате Реинсве («Худший человек на свете» / The Worst Person in the World, реж. Йоаким Триер) и американец Калеб Лэндри Джонс («Нитрам» / Nitram, реж. Джастин Курзель).
Приз жюри присужден картинам «Память» (Memoria) Апичатпонга Вирасетакула (Таиланд) и «Колено Ахеда» (Ahed's Knee / Ha'berech) Надава Лапида (Израиль).
Главный приз конкурсной программы «Особый взгляд» получил фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко (Россия).
Приз «Золотой глаз» за лучший документальный фильм получила картина «Бабий Яр. Контекст» Сергея Лозницы (Украина), приз «Золотая камера» за лучший дебют — фильм «Мурина» (Murina) Антонеты Аламат Кусьянович (Хорватия-США).
Лучшим фильмом секции студенческого кино «Cinéfondation» признан «Детеныш саламандры» (L'Enfant salamandre) Тео Дегена (Бельгия).
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