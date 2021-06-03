Российские фильмы отобраны в программу Каннского фестиваля

Мэтью Херберт: «Я пытаюсь найти способ услышать Вселенную»
Британский музыкант, который пробует осмыслить мир через шум, — об альбоме из миллиарда звуков, недооцененной революции и агентстве звуковых путешествий3 июня 2021514
Сегодня, 3 июня, директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо и президент Каннского фестиваля Пьер Лескюр объявили фильмы программы 2021 года. Среди них новые работы Кирилла Серебренникова, Киры Коваленко и Алексея Германа-младшего.
Список фильмов-участников опубликован на сайте Каннского фестиваля.
Картина Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» по роману Алексея Сальникова будет представлять Россию в основой конкурсной программе. В этом году в нее отобраны 24 фильма:
Фильмы «Разжимая кулаки» Киры Коваленко и «Дело» Алексея Германа-младшего вошли в конкурсную программу «Особый взгляд», где с ними будут соревноваться 16 картин режиссеров из Австрии, Бангладеш, Бельгии, Болгарии, Гаити, Израиля, Исландии, Китая, Мексики, Норвегии, Румынии, США, Турции и Франции.
В секции спецкопазов будет представлен «Бабий Яр» Сергея Лозницы, в секции «Каннские премьеры» зрители увидят новые работы Корнеля Мундруцо, Арно Деплешена, Шарлотты Генсбур, Оливера Стоуна и других кинематографистов.
74-й Каннский международный кинофестиваль будет проходить с 6 по 17 июля, его откроет премьера музыкальной драмы Леоса Каракса «Аннетт».
Обладателей главных наград по итогам фестивал определит жюри во главе с американским режиссером, продюсером, сценаристом и актером Спайком Ли. Уже известен лауреат почетной «Золотой пальмовой ветви» за вклад в кинематограф: приз будет вручен американской актрисе, режиссеру и продюсеру Джоди Фостер.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
17:57Объявлены финалисты «Инновации-2021» в номинации «Книга года»
16:36Фестиваль Ильдара Абдразакова принимает заявки на мастер-классы в Новосибирске и Астрахани
15:59Российские фильмы отобраны в программу Каннского фестиваля
13:47Фонд «Нужна помощь» запустил сбор средств на издание книги о волонтерах
12:32Пермская опера завершит сезон «Иолантой»
12:10Издательство «Бослен» проводит распродажу
11:16В «Октябре» покажут ранние фильмы Анджея Жулавского
2 июня 2021
20:37Назван лауреат Международного Букера
18:12Джоди Фостер получит почетную «Золотую пальмовую ветвь»Все новости
Британский музыкант, который пробует осмыслить мир через шум, — об альбоме из миллиарда звуков, недооцененной революции и агентстве звуковых путешествий3 июня 2021514
Премьеры в Перми и философия балетного восприятия2 июня 20211363
Но на ораторию Мендельсона под управлением Максима Емельянычева их нисколько не было жалко2 июня 20211499
Алиса Ложкина и Лиза Готфрик вспоминают легендарного одесского концептуалиста31 мая 20212574
Биоарт как стремление потерять цельное тело ради горизонтального мира31 мая 20212787
Премьера «Орлеанской девы» на XXIX фестивале Мариинского театра «Звезды белых ночей»31 мая 20213204
Вспоминаем «бандитские 90-е» и «сытые нулевые» под сборник лучших треков бунтарской электропанк-группы31 мая 20212934
Вадим Гаевский — Павел Гершензон: новые «Разговоры о русском балете». Часть III28 мая 20215461
Анна Гор — о выставке «Третья идея» к 100-летию А.Д. Сахарова в нижегородском Арсенале28 мая 20214896
Архив «Сине Фантома», выпуск пятый28 мая 20215145
Беседа Елены Макаровой с Яном Раухвергером28 мая 20214913
Тексты из сталинского учебника в исполнении Десятникова и Курентзиса имели оглушительный успех28 мая 20215425