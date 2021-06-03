 
15:59 3 июня 2021Новости
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Российские фильмы отобраны в программу Каннского фестиваля

News_detailed_pictureКадр из фильма «Петровы в гриппе»© Hype Film

Сегодня, 3 июня, директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо и президент Каннского фестиваля Пьер Лескюр объявили фильмы программы 2021 года. Среди них новые работы Кирилла Серебренникова, Киры Коваленко и Алексея Германа-младшего.

Список фильмов-участников опубликован на сайте Каннского фестиваля.

Картина Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» по роману Алексея Сальникова будет представлять Россию в основой конкурсной программе. В этом году в нее отобраны 24 фильма:

  • «Аннетт» (Annette), реж. Леос Каракс (Франция)
  • «История моей жены» (The Story of My Wife), реж. Ильдико Эньеди (Венгрия)
  • «Бенедетта» (Benedetta), реж. Пол Верховен (Нидерланды)
  • «Остров Бергмана» (Bergman Island), реж. Миа Хансен-Лев (Франция)
  • «Садись за руль моей машины» (Drive My Car) реж. Рюсукэ Хамагути (Япония)
  • «День флага» (Flag Day), реж. Шон Пенн (США)
  • «Ahed's Knee» (Ha'berech), реж. Надав Лапид (Израиль)
  • «Casablanca Beats», реж. Набиль Аюш (Марокко)
  • «Купе номер шесть» (Hytti Nro 6/ Compartment No 6), реж. Юхо Куосманен (Финляндия)
  • «Худший человек на свете» (The Worst Person in the World), реж. Йоаким Триер (Норвегия)
  • «Перелом» (La fracture), реж. Катрин Корсини (Франция)
  • «Беспокойные» (Les intranquilles), реж. Жоаким Лафосс (Бельгия)
  • «Париж, 13-й район» (Paris 13th District), реж. Жак Одиар (Франция)
  • «Lingui», реж. Махамат-Салех Харун (Чад)
  • «Память» (Memoria), реж. Апитчатпон Вирасетакул (Таиланд)
  • «Nitram», реж. Джастин Курзель (Австралия)
  • «Франция» (France), реж. Брюно Дюмон (Франция)
  • «Петровы в гриппе», реж. Кирилл Серебренников (Россия)
  • «Красная ракета» (Red Rocket), реж. Шон Бейкер (США)
  • «Французский вестник» (The French Dispatch), реж. Уэс Андерсон (США)
  • «Титан» (Titane), реж. Джулия Дюкорно (Франция)
  • «Три этажа» (Tre piani / Three Floors), реж. Нанни Моретти (Италия)
  • «Всё прошло хорошо» (Tout s'est bien passé), реж. Франсуа Озон (Франция)
  • «Герой» (A Heros), реж. Асгар Фархади (Иран)


Фильмы «Разжимая кулаки» Киры Коваленко и «Дело» Алексея Германа-младшего вошли в конкурсную программу «Особый взгляд», где с ними будут соревноваться 16 картин режиссеров из Австрии, Бангладеш, Бельгии, Болгарии, Гаити, Израиля, Исландии, Китая, Мексики, Норвегии, Румынии, США, Турции и Франции.

В секции спецкопазов будет представлен «Бабий Яр» Сергея Лозницы, в секции «Каннские премьеры» зрители увидят новые работы Корнеля Мундруцо, Арно Деплешена, Шарлотты Генсбур, Оливера Стоуна и других кинематографистов.

74-й Каннский международный кинофестиваль будет проходить с 6 по 17 июля, его откроет премьера музыкальной драмы Леоса Каракса «Аннетт».

Обладателей главных наград по итогам фестивал определит жюри во главе с американским режиссером, продюсером, сценаристом и актером Спайком Ли. Уже известен лауреат почетной «Золотой пальмовой ветви» за вклад в кинематограф: приз будет вручен американской актрисе, режиссеру и продюсеру Джоди Фостер.



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