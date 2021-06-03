Российские фильмы отобраны в программу Каннского фестиваля

Кадр из фильма «Петровы в гриппе» © Hype Film

Сегодня, 3 июня, директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо и президент Каннского фестиваля Пьер Лескюр объявили фильмы программы 2021 года. Среди них новые работы Кирилла Серебренникова, Киры Коваленко и Алексея Германа-младшего.

Список фильмов-участников опубликован на сайте Каннского фестиваля.

Картина Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» по роману Алексея Сальникова будет представлять Россию в основой конкурсной программе. В этом году в нее отобраны 24 фильма:

«Аннетт» (Annette), реж. Леос Каракс (Франция)

«История моей жены» (The Story of My Wife), реж. Ильдико Эньеди (Венгрия)

«Бенедетта» (Benedetta), реж. Пол Верховен (Нидерланды)

«Остров Бергмана» (Bergman Island), реж. Миа Хансен-Лев (Франция)

«Садись за руль моей машины» (Drive My Car) реж. Рюсукэ Хамагути (Япония)

«День флага» (Flag Day), реж. Шон Пенн (США)

«Ahed's Knee» (Ha'berech), реж. Надав Лапид (Израиль)

«Casablanca Beats», реж. Набиль Аюш (Марокко)

«Купе номер шесть» (Hytti Nro 6/ Compartment No 6), реж. Юхо Куосманен (Финляндия)

«Худший человек на свете» (The Worst Person in the World), реж. Йоаким Триер (Норвегия)

«Перелом» (La fracture), реж. Катрин Корсини (Франция)

«Беспокойные» (Les intranquilles), реж. Жоаким Лафосс (Бельгия)

«Париж, 13-й район» (Paris 13th District), реж. Жак Одиар (Франция)

«Lingui», реж. Махамат-Салех Харун (Чад)

«Память» (Memoria), реж. Апитчатпон Вирасетакул (Таиланд)

«Nitram», реж. Джастин Курзель (Австралия)

«Франция» (France), реж. Брюно Дюмон (Франция)

«Петровы в гриппе», реж. Кирилл Серебренников (Россия)

«Красная ракета» (Red Rocket), реж. Шон Бейкер (США)

«Французский вестник» (The French Dispatch), реж. Уэс Андерсон (США)

«Титан» (Titane), реж. Джулия Дюкорно (Франция)

«Три этажа» (Tre piani / Three Floors), реж. Нанни Моретти (Италия)

«Всё прошло хорошо» (Tout s'est bien passé), реж. Франсуа Озон (Франция)

«Герой» (A Heros), реж. Асгар Фархади (Иран)



Фильмы «Разжимая кулаки» Киры Коваленко и «Дело» Алексея Германа-младшего вошли в конкурсную программу «Особый взгляд», где с ними будут соревноваться 16 картин режиссеров из Австрии, Бангладеш, Бельгии, Болгарии, Гаити, Израиля, Исландии, Китая, Мексики, Норвегии, Румынии, США, Турции и Франции.

В секции спецкопазов будет представлен «Бабий Яр» Сергея Лозницы, в секции «Каннские премьеры» зрители увидят новые работы Корнеля Мундруцо, Арно Деплешена, Шарлотты Генсбур, Оливера Стоуна и других кинематографистов.

74-й Каннский международный кинофестиваль будет проходить с 6 по 17 июля, его откроет премьера музыкальной драмы Леоса Каракса «Аннетт».

Обладателей главных наград по итогам фестивал определит жюри во главе с американским режиссером, продюсером, сценаристом и актером Спайком Ли. Уже известен лауреат почетной «Золотой пальмовой ветви» за вклад в кинематограф: приз будет вручен американской актрисе, режиссеру и продюсеру Джоди Фостер.







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