Каннский фестиваль 2020 года окончательно отменен

© Lionel Urman / SIPA

Президент Международного Каннского кинофестиваля Пьер Лескюр объявил, что в этом году фестиваль, который ранее преполагалось провести позже обычного, вообще не состоится.

73-й Международный Каннский кинофестиваль должен был открыться сегодня, 12 мая. В марте дирекция фестиваля сообщила о решении в связи с пандемией коронавируса COVID-19 перенести сроки его проведения на конец июня — начало июля. 14 апреля, после продления карантина во Франции, фестиваль официально признал невозможность осуществить это намерение, 10 мая стало известно, что он окончательно отменен.

Об этом заявил Le Figaro президент Каннского фестиваля Пьер Лескюр.

«Мы рассмотрели все варианты проведения фестиваля в режиме реального времени», — сказал он, отметив, что Канны должны сохранить возможность «поддержать открытие кинотеатров, когда придет время».

11 мая в интервью Screen Daily директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо заявил, что отмена фестиваля стала исключительным событием — такого не было с мая 1968 года, когда он был прерван из-за студенческих волнений, а решение о полной отмене единственный раз в его истории принималось во времена Второй мировой войны.

С 22 по 26 июня в онлайн-формате пройдет Каннский кинорынок Marché du Film. На вопрос, можно ли считать его своего рода виртуальной версией Каннского фестиваля, Фремо ответил отрицательно.

Проведение фестиваля, подчеркнул он, имеет смысл только «с участием звезд, зрителей, прессы и экспертов». Фремо также сообщил, что программа 73-го Каннского фестиваля будет объявлена в начале июня. По его словам, отдельные фильмы из программы покажут в этом году на других фестивалях — в Торонто, Ангулеме, Сан-Себастьяне, Нью-Йорке, Бусане, Лионе, а полностью программа будет представлена на Венецианском кинофестивале.



























































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