Каннский фестиваль перенесли на лето

© Festival de Cannes

27 января стало известно, что по решению организаторов изменены сроки проведения 74-го Международного Каннского кинофестиваля: он пройдет не с 11 по 22 мая, как планировалось ранее, а с 6 по 17 июля.

Об этом сообщает сайт Каннского фестиваля.

Еще осенью, говорится в сообщении, дирекция фестиваля объявила о возможности его переноса в зависимости от развития мировой эпидемиологической ситуации.

В 2020 году Каннский фестиваль пришлось отменить из-за пандемии коронавируса COVID-19. Организаторы, тем не менее, опубликовали официальную программу, в которую вошли новые работы Уэса Андерсона, Франсуа Озона, Наоми Кавасе, Томаса Винтерберга и Ён Сан-хо, режиссерский дебют Вигго Мортенсена и еще 50 фильмов, созданных кинематографистами из разных стран.

В конце октября организаторы Каннского фестиваля провели специальный проект, Spécial Cannes 2020. Во Дворце фестивалей и конгрессов в Каннах были показаны четыре полнометражных фильма из официальной программы, а также состоялись конкурс короткого метра и конкурс студенческого кино Cinéfondation.







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