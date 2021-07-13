Перенесен международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии

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Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии объявляет новые даты проведения. В связи с введением дополнительных ограничений фестиваль пройдет в Петербурге с 6 по 13 октября 2021 года.
Об этом сообщает сайт фестиваля.
Несмотря на вынужденный перенос, фестиваль сохранит свою программу, призовой фонд, и пройдет в запланированном формате на острове Новая Голландия и одной из площадок города, подчеркивают организаторы фестиваля.
Также сообщается, что помимо конкурса полнометражных дебютов и короткометражного конкурса, в этом году будет представлено несколько спецпрограмм.
Секция документальных фильмов об актуальных проблемах современности «Как жить вместе» посвящена вопросам сожительства, личного и глобального: в нее войдут фильмы об экологии, финансах, проблемах медиа и роли кино в этих процессах.
Другой внеконкурсный блок, «Фильмы из зловещей долины», будет посвящен новому поколению хорроров, среди которых в последние годы особенно выделился жанр слоубернер. Кураторами программы выступили кинокритики Максим Селезнев («Искусство кино») и Марат Шабаев («Люмос», «Кинопоиск»).
Как и в прошлом году, важной частью фестиваля станет программа независимых фильмов, созданных в России за прошедший год — «Made in Russia».
Абсолютное большинство всех показов составят российские и петербургские премьеры. Полная программа фестиваля будет объявлена позднее.
Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии организует команда проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация». Миссия фестиваля — поддерживать оригинальные и самобытные авторские высказывания и включать новые имена в мировой контекст. Президент фестиваля — Александр Роднянский, программный директор — Алексей Артамонов, куратор программы короткого метра — Андрей Карташов.
Превью фестиваля состоялось в 2019 году, в течение трех дней остров Новая Голландия в Петербурге посетили более 55 000 человек. Первый выпуск фестиваля был запланирован на лето 2020 года, но из-за пандемии прошел в сокращенном формате. В жюри входили продюсер Танассис Каратанос, режиссеры Бакур Бакурадзе, Филип Грёнинг, Андрес Дуке, Изабелла Эклёф, программный директор фестиваля Sheffield Doc/Fest Синтия Жил, театральный режиссер Дмитрий Волкострелов, кинокритик Кармен Грей, видеохудожница Полина Канис.
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