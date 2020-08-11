Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии пройдет в онлайн-формате

Первый Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии пройдет с 14 по 28 августа. Фильмы конкурсной программы, фильмы членов жюри и некоторые внеконкурсные фильмы будут показаны онлайн.

Показы пройдут на платформе Nonfiction.film.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, решение о его проведении в онлайн -формате принято «в связи с текущей эпидемиологической ситуацией и рядом ограничений на проведение массовых мероприятий, а также запретом на работу кинотеатров в Санкт-Петербурге».

Отмечается, что конкурсы короткого и полного метра сохранятся в полном объеме: международное жюри будет оценивать работы участников дистанционно, победители будут объявлены онлайн и получат призы.

Все средства от онлайн-показов будут направлены на помощь бездомным людям в благотворительную организацию «Ночлежка».

С 17 по 22 августа на главной сцене Новой Голландии состоится несколько специальных бесплатных показов. Расписание будет объявлено дополнительно.

Команда проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация» запустила Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии летом 2019 года. Трехдневное превью фестиваля на острове Новая Голландия в Петербурге тогда посетили более 55 тысяч человек.

Миссия фестиваля — поддерживать оригинальные и самобытные авторские высказывания и включать новые имена в мировой контекст. Президент фестиваля — Александр Роднянский, программный директор — Алексей Артамонов, куратор программы короткого метра — Андрей Карташов.

Фестиваль первоначально планировалось провести с 14 по 19 июля.







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