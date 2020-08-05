«Кинотавр» объявил программу

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Сегодня, 5 августа, организаторы 31-го Открытого российского фестиваля «Кинотавр», который пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября, назвали 13 фильмов основной программы.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на программного директора «Кинотавра» Ситору Алиеву, почти половина режиссеров этих фильмов — женщины.
«Сохраняется тенденция пяти последних лет — устойчивая феминизация», — сказала Алиева. Другая тенденция, добавила она, состоит в том, что многие фильмы основаны на реальных событиях.
Фильмы основной конкурсной программы «Кинотавра»:
В жюри основного конкурса вошли актеры Владимир Вдовиченков и Оксана Фандера, телеведущая Дарья Златопольская, оператор Федор Лясс, режиссер Нигина Сайфуллаева и продюсер Екатерина Филиппова. Председатель жюри — режиссер Борис Хлебников.
Вне конкурса на фестивале будет показан фильм-спектакль «UFO» Ивана и Геннадия Вырыпаевых о людях, которые имели контакт с внеземной цивилизацией. В ролях Евгений Цыганов, Ясмина Омерович, Иван Макаревич.
«Неидеальный мужчина» Марюса Вайсберга, «Аванпост» Егора Баранова, «Вторжение» Федора Бондарчука и другие фильмы будут представлены в фестивальной программе «Кино на площади».
Откроет «Кинотавр» полнометражный анимационный фильм «Нос, или Заговор "не таких"» Андрея Хржановского, получивший приз жюри на фестивале в Анси, а на закрытии покажут историческую драму Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», которая будет представлять Россию в основной конкурсной программе Венецианского кинофестиваля.
31-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» был запланирован на 7–14 июня. В середине апреля организаторы фестиваля распространили обращение, в котором сообщили, что из-за пандемии коронавируса COVID-19 он не сможет состояться в объявленные ранее даты и переносится на осень.
В июле было объявлено, что «Кинотавр» пройдет с 11 по 18 сентября в обычном формате с соблюдением мер предосторожности, связанных с пандемией. В деловую программу фестиваля включен питчинг сериалов.
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