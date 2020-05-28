Иван Вырыпаев снимает фильм-спектакль о контактах с инопланетянами

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Летом 2020 года в онлайн-кинотеатре Okko состоится премьера фильма-спектакля «UFO» о людях, имевших контакт с внеземной цивилизацией, который снимает по собственной пьесе режиссер и драматург, глава театрального продюсерского бюро «Okko Театр» Иван Вырыпаев.
«Представьте, что однажды, в самый обычный день, вы вдруг встречаете инопланетян... интересно, что будет дальше? Скоро вы все узнаете», — говорится в сообщении на странице бюро «Okko Театр» в фейсбуке.
«Идея пьесы появилась семь лет назад, тогда я увидел статистику, согласно которой около 6 млн жителей Земли утверждают, что у них был прямой контакт с внеземной цивилизацией. И пусть большая часть из них - люди неадекватные или преследующие рекламные цели, я задумался: неужели на эти 6 млн не найдется хотя бы 20 здравомыслящих человек, которые действительно что-то сообщают? Я подумал написать пьесу, как люди общаются с инопланетянами, и представить, что они могут вынести из этого опыта», — цитирует Ивана Вырыпаева ТАСС.
В фильме-спектакле снимаются Евгений Цыганов, Евгения Ивашова, Александр Алябьев, Иван Макаревич, Арина Маракулина, Алексей Розин, Ясмина Омерович, Алексей Филимонов и Инна Сухорецкая.
Как отмечают в «Okko Театре», вся подготовка к съемкам от кастинга до репетиций и примерок, проходила онлайн на платформе Zoom.
В качестве сорежиссера над проектом работает сын Ивана Вырыпаева, выпускник Театрального института имени Б. Щукина Геннадий Вырыпаев, для которого участие в проекте станет режиссерским дебютом.
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