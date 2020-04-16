«Кинотавр-2020» пройдет осенью

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Сегодня, 16 апреля, стало известно, что 31-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр», проведение которого было запланировано на 7-14 июня 2020 года, перенесен на осень из-за пандемии коронавируса COVID-19.

«В это непростое для всех время мы внимательно следим за ситуацией и прежде всего хотим выразить слова поддержки и благодарности врачам, медицинским работникам и всем, кто помогает спасать жизни людей. По понятным причинам, фестиваль “Кинотавр” не сможет состояться в объявленные ранее даты — с 7 по 14 июня 2020 года. Но мы продолжаем работать над программой фестиваля и планируем провести его осенью», — говорится в обращении организаторов «Кинотавра».

Новые даты проведения фестиваля будут объявлены дополнительно.

«Оставайтесь, пожалуйста, дома, берегите себя и близких, — обращаются к зрителям организаторы фестиваля. — Мы верим, что солидарность и ответственность помогут нам преодолеть этот кризис быстрее».

Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» проводится в Сочи с 1990 года, с 2004 года его президентом является продюсер Александр Роднянский. Согласно регламенту фестиваля, его задача — презентация новейших кинопроизведений, поддержка творческих поисков мастеров и молодых кинематографистов, продвижение российского кино, повышение авторитета киноискусства, его значения в жизни общества и, как следствие, реальное воздействие на кинопроцесс.

По итогам конкурсов полнометражного и короткометражного кино вручаются главный приз за лучший фильм, а также призы за лучшую режиссуру, операторскую работу, сценарий, музыку к фильму, призы за лучшую мужскую и женскую роль и другие награды.

Кроме того, на «Кинотавре» проводится программа жанрового кино «Кино на площади», мастер-классы, пресс-конференции, спецпоказы, конференции, презентации проектов и культурно-развлекательная программа.















































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