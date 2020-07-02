«Кинотавр-2020» пройдет в сентябре в обычном формате

Открытие 30-го фестиваля «Кинотавр». Сочи, 10 июня 2019 года © Кинотавр / © Кинотавр / Facebook

Сегодня, 2 июля, дирекция Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» объявила, что в этом году фестиваль пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября в обычном формате с соблюдением мер предосторожности, связанных с пандемией коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает ТАСС.

«"Кинотавр" сможет принять меньшее количество гостей, развлекательная программа будет сокращена и, безусловно, все мероприятия пройдут с максимальным соблюдением санитарных норм и эпидемиологических предписаний», — уточнили в дирекции фестиваля, добавив, что работа над программой 31-го «Кинотавра» продолжается.

31-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» должен был пройти с 7 по 14 июня. В середине апреля организаторы фестиваля распространили обращение, в котором сообщили, что из-за пандемии он не сможет состояться в объявленные ранее даты и переносится на осень.

Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» проводится в Сочи с 1990 года, с 2004 года его президентом является продюсер Александр Роднянский.

Согласно регламенту, задача фестиваля — презентация новейших кинопроизведений, поддержка творческих поисков мастеров и молодых кинематографистов, продвижение российского кино, повышение авторитета киноискусства, его значения в жизни общества и, как следствие, реальное воздействие на кинопроцесс.

По итогам конкурсов полнометражного и короткометражного кино вручаются главный приз за лучший фильм, а также призы за лучшую режиссуру, операторскую работу, сценарий, музыку к фильму, призы за лучшую мужскую и женскую роль и другие награды.

Кроме того, на «Кинотавре» проводится программа жанрового кино «Кино на площади», мастер-классы, пресс-конференции, спецпоказы, конференции, презентации проектов и культурно-развлекательная программа.







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