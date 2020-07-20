На «Кинотавре» пройдет питчинг сериалов

© «Кинотавр»

Сегодня, 20 июля, организаторы 31-го Открытого российского фестиваля «Кинотавр» сообщили, что в его деловую программу включен питчинг сериалов.

«Это новый формат индустриального мероприятия — впервые авторы, которые войдут в шорт-лист финалистов, получат возможность напрямую представить свои проекты главным российским онлайн-платформам и сервисам. К участию в питчинге приглашены "Яндекс.Студия", Premier, more.tv, ivi, Okko, Start и МТС», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы «Кинотавра».

Заявки на участие в питчинге принимаются на сайте фестиваля до 9 августа. В заявку входит синопсис первого сезона, краткое описание проекта, подробное описание героев и мира и сценарий пилотной серии. Автору не обязательно иметь профессиональное образование и опыт работы в кино- или телеиндустрии.

Список финалистов объявят в конце августа, победителя — во время фестиваля.

В этом году «Кинотавр» был запланирован на 7–14 июня, но его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса COVID-19. Фестиваль пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября в обычном формате «с максимальным соблюдением санитарных норм и эпидемиологических предписаний».







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