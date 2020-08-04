Гергиев рассказал о планах Мариинки

© Мариинский театр

До конца 2021 года художественный руководитель – директор Мариинского театра Валерий Гергиев планирует представить публике три новых постановки.

Он сообщил об этом 3 августа в онлайн-эфире «Культура в новой реальности» в рамках первого международного дискуссионного форума #ArtSpace.

«Я намерен дать, может быть, три новых постановки, начиная с сентября по конец декабря. Это будут немаленькие постановки, — цитирует Валерия Гергиева ТАСС. — Одна из них — [опера Римского-Корсакова] "Снегурочка", масштабное очень произведение <...>. Там будут богатые декорации и костюмы, и я надеюсь, спектакль, который поставит Анна Матисон из Москвы, будет успешным».

Согласно информации на сайте Мариинского театра, премьера «Снегурочки» должна была состояться 17 апреля 2020 года на сцене Мариинского-2.

Худрук театра также рассказал, что к постановке планируется оперетта Иоганна Штрауса «Летучая мышь». По его словам, она «давно и по праву стучалась в двери Мариинского театра, и наконец этот стук дошел даже до меня».

18 марта Мариинский театр приостановил работу для публики в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Концерты возобновились с соблюдением санитарных норм на Новой сцене 20 июня, с 7 июля принимает публику Мариинский-2, с 16 июля — Концертный зал, 1 августа открылась историческая сцена театра.







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