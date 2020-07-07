Открылся Мариинский театр

Сегодня, 7 июля, открылся для зрителей Мариинский театр, который был закрыт с марта из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Как сообщает сайт театра, до 12 июля на сцене Мариинского-2 в рамках фестиваля «Звезды белых ночей» будут представлены концертные исполнения опер «Иоланта», «Трубадур», «Самсон и Далила», пройдут выступления Дениса Мацуева и Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, а также первые балетные гала-концерты звезд балетной труппы и молодого поколения артистов.

Расписание:

7 июля — концертное исполнение оперы Чайковского «Иоланта»;

8 июля — концертное исполнение оперы Верди «Трубадур»;

9 июля — концерт Дениса Мацуева и Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, в программе Первый фортепианный концерт Шостаковича, произведения Щедрина и Лядова;

10 июля — сольный концерт Дениса Мацуева, в программе сочинения Шумана, Прокофьева, Чайковского и Стравинского;

11 июля (день) — концертное исполнение оперы Сен-Санса «Самсон и Далила»;

11 июля (вечер) — гала-концерт балета при участии Екатерины Кондауровой, Алины Сомовой, Виктории Терешкиной, Кимин Кима, Ксандера Париша, Владимира Шклярова;

12 июля (день) — гала-концерт балета при участии Екатерины Кондауровой, Алины Сомовой, Виктории Терешкиной, Кимин Кима, Ксандера Париша, Владимира Шклярова;

12 июля (вечер) — гала-концерт балета при участии Оксаны Скорик, Тимура Аскерова, Андрея Ермакова.

В Мариинском-2 будут действовать особые меры безопасности, разработанные совместно с Роспотребнадзором. В частности, количество мест будет ограничено до тысячи, в зале организована шахматная рассадка, а использование средств индивидуальной защиты станет обязательным условием на протяжении всего пребывания зрителей в здании.

Также сообщается, что Мариинский театр планирует постепенно сокращать количество онлайн-показов в записи, но чаще выходить в прямой эфир. Так, уже сегодня в 19:00 на платформе mariinsky.tv и в социальных сетях театра можно будет увидеть прямую трансляцию «Иоланты».







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