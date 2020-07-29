Открывается историческая сцена Мариинки

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1 августа историческая сцена Мариинского театра впервые с 18 марта откроется для зрителей.
Как сообщает пресс-служба театра, первым спектаклем станет опера Верди «Риголетто» из программы фестиваля «Звезды белых ночей». Дирижер — Валерий Гергиев, титульную партию исполнит Владислав Сулимский, партию Джильды — Ольга Перетятько. Также в спектакле заняты: Александр Михайлов (Герцог), Михаил Колелишвили (Спарафучиле), Анна Кикнадзе (Маддалена), Александр Герасимов (Граф Монтероне).
В историческом здании будут соблюдаться те же меры безопасности, которые применяются в Мариинском-2 и в Концертном зале.
Количество доступных для публики мест сокращено вдвое (в зале смогут присутствовать не более 780 зрителей), будет действовать принцип шахматной рассадки. При входе в театр зрителям будут измерять температуру с помощью специально установленных тепловизоров, на впуске и затем в фойе до начала мероприятия необходимо будет соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты на протяжении всего пребывания в здании театра.
Возвращаются к работе и другие пространства Мариинского театра.
С 29 июля открыты зрительские буфеты. Чтобы соблюсти санитарные нормы, сокращено количество столиков, публику обеспечивают антисептиками и просят держать социальную дистанцию в очереди, а еду и напитки продают в индивидуальной упаковке.
Кроме того, с 1 августа начнут работать кассы в историческом здании и в Мариинском-2, а с 3 августа — в Концертном зале и касса театра в Гостином дворе.
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