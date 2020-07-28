OperaHD покажет открытие Зальцбургского фестиваля

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1 августа в московском кинотеатре «Каро 7 Атриум» проект OperaHD организует прямую трансляцию оперы Рихарда Штрауса «Электра» в постановке Кшиштофа Варликовского, открывающей программу Зальцбургского фестиваля 2020 года.
Начало в 17:50, трансляция пройдет на немецком языке с английскими субтитрами. Билеты можно купить на сайте сети «Каро» или на сайте проекта OperaHD
Главные женские партии исполнят Аушрине Стундите (Электра), Таня Ариане Баумгартер (Клитемнестра) и Асмик Григорян (Хризотемида). За дирижерский пульт Венского филармонического оркестра встанет Франц Вельзер-Мест.
«Электра» — единственный спектакль, который сохранился с прошлой осени в обновленной программе фестиваля, отмечающего в этом году свой 100-летний юбилей.
Зальцбургский фестиваль 2020 года должен был начаться 18 июля, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 его открытие перенесли на 1–30 августа, а в программу были внесены существенные изменения.
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