OperaHD покажет открытие Зальцбургского фестиваля

© SF / Bernd Uhlig

1 августа в московском кинотеатре «Каро 7 Атриум» проект OperaHD организует прямую трансляцию оперы Рихарда Штрауса «Электра» в постановке Кшиштофа Варликовского, открывающей программу Зальцбургского фестиваля 2020 года.

Начало в 17:50, трансляция пройдет на немецком языке с английскими субтитрами. Билеты можно купить на сайте сети «Каро» или на сайте проекта OperaHD

Главные женские партии исполнят Аушрине Стундите (Электра), Таня Ариане Баумгартер (Клитемнестра) и Асмик Григорян (Хризотемида). За дирижерский пульт Венского филармонического оркестра встанет Франц Вельзер-Мест.

«Электра» — единственный спектакль, который сохранился с прошлой осени в обновленной программе фестиваля, отмечающего в этом году свой 100-летний юбилей.

Зальцбургский фестиваль 2020 года должен был начаться 18 июля, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 его открытие перенесли на 1–30 августа, а в программу были внесены существенные изменения.









Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU