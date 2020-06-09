Зальцбургский фестиваль объявил программу

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1 августа начнет отмечать свое столетие Зальцбургский фестиваль. В юбилейную программу, скорректированную из-за пандемии коронавируса COVID-19, включены 110 представлений — концерты, оперные премьеры и драматические спектакли. В полном объеме празднование продолжится летом 2021 года.
Обновленная программа опубликована на сайте Зальцбургского фестиваля. Ее центральными событиями, сообщает Российское Общество друзей Зальцбургского фестиваля, станут две новых оперных постановки.
Откроет фестиваль заявленная ранее «Электра» Рихарда Штрауса в постановке Кшиштофа Варликовского. Ведущие партии исполнят Аушрине Стундите и Асмик Григорян, за дирижерский пульт Венского филармонического оркестра встанет Франц Вельзер-Мест.
Вторая оперная премьера фестиваля — «Так поступают все» Моцарта в постановке Кристофа Лоя с Эльзой Драйсиг, Марианн Кребассой, Леа Дезандр и Богданом Волковым. Дирижер — Джоанна Мальвиц.
В драматической секции программы «Имярек» Гуго фон Гофмансталя, который по традиции будет представлен на Соборной площади, а также два новых спектакля: «Everywoman» Мило Рау и «Зденек Адамец» Петера Хандке.
С сольными концертами на фестивале выступят Чечилия Бартоли, Соня Йончева, Элина Гаранча, Асмик Григорян, Хуан Диего Флорес, Бенджамин Бернхайм, Юлия Лежнева, Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов.
Цикл сонат Бетховена исполнит Игорь Левит. Кроме того, в концертной программе примут участие Марта Аргерих, Евгений Кисин, Даниил Трифонов, Патриция Копачинская, Аркадий Володось и Григорий Соколов. Среди дирижеров, которых художественный руководитель фестиваля Маркус Хинтерхойзер пригласил отметить юбилейный сезон, Рикардо Мути, Инго Метцмахер, Кирилл Петренко, Сильвен Камбрелин, Даниэль Баренбойм, Густаво Дудамель и Кент Нагано.
Значительная часть объявленной прошлой осенью программы переносится на лето 2021 года, в том числе премьеры «Дон Жуана» Ромео Кастеллуччи и Теодора Курентзиса и «Бориса Годунова» с Ильдаром Абдразаковым.
Также сообщается, что в этом году на Зальцбургском фестивале будут введены серьезные меры предосторожности ввиду продолжающейся пандемии коронавируса. Зрители будут обязаны носить маски, организаторы готовят для них специальную рассадку и персонализированные билеты с предъявлением удостоверения личности.
В этом году Зальцбургский фестиваль должен был начаться 18 июля, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 его открытие перенесли на 1–30 августа.
На прошлой неделе президент Зальцбургского фестиваля Хельга Рабль-Штадлер останется на этом посту до 31 августа 2021 года и будет руководить фестивалем во время празднования его столетия.
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