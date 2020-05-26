Зальцбургский фестиваль пройдет в сокращенном формате

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25 мая дирекция Зальцбургского фестиваля объявила, что этим летом фестиваль состоится, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 в его программу внесены существенные изменения, а сроки проведения сокращены на две недели.
Как сообщает сайт Зальцбургского фестиваля, летний фестиваль 2020 года пройдет с 1 по 30 августа. Первоначально предполагалось открыть его 18 июля.
Дирекция Зальцбургского фестиваля — президент Хельга Рабль-Штадлер, художественный руководитель Маркус Хинтерхойзер и исполнительный директор Лукас Крепац, — а также театральный директор Беттина Херинг и концертный директор Флориан Виганд представили проект 30-дневной программы и рассказали о мерах безопасности, которые будут введены на всех площадках фестиваля в соотвествии с последними рекомендациями правительства Австрии в отношении проведения культурных мероприятий на территории страны.
Летом 2020 года на Зальцбургском фестивале не будет реализована программа празднования его 100-летия, о которой было объявлено ранее (в частности, центральным событием оперной программы фестиваля должна была стать премьера новой постановки оперы Моцарта «Дон Жуан» под управлением Теодора Курентзиса и в режиссуре Ромео Кастеллуччи).
Вместо 200 представлений и концертов в течение 44 дней на 16 площадках в новой программе будет 90 событий в течение 30 дней не более чем на 6 площадках. Все оперные постановки к юбилею фестиваля, которые не будут показаны в 2020 году, переносятся на 2021 год.
Окончательный вариант новой программы Маркус Хинтерхойзер представит в начале июня. Отмечается, что в ней будут изменены все даты и существенно уменьшено количество представлений и концертов.
В начале апреля организаторы Троицына фестиваля в Зальцбурге, который должен был пройти с 31 мая по 1 июня, приняли решение о его отмене из-за пандемии коронавируса COVID-19. В связи с этим, сообщает дирекция Зальцбургского фестиваля, значительно вырос интерес к летнему фестивалю — на него уже продано 180 тысяч билетов.
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