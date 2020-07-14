Российским кинотеатрам разрешили выйти из карантина

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13 июля министр культуры РФ Ольга Любимова подписала приказ, разрешающий кинотеатрам вернуться к работе, прерванной в конце марта из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Как сообщает сайт Министерства культуры, приказ, в соответствии с которым кинотеатрам с 23 марта было рекомендовано приостановить свою работу, признан утратившим силу.
Теперь кинотеатры могут снова открыться для посетителей «при наличии решений высших должностных лиц субъектов Российской Федерации» и при соблюдении «установленных Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в кинотеатрах».
В частности, сотрудникам кинотеатров рекомендуется иметь одноразовые маски, перчатки и запас дезинфицирующих салфеток и антисептиков для рук, зрителям — носить маски и не ходить в кино с симптомами ОРВИ.
Кинотеатры должны обеспечить соблюдение социальной дистанции при рассадке зрителей в кинозалах. Во избежание очередей и в целях минимизации контактов в фойе многозальным кинотеатрам рекомендуется предусмотреть в расписании промежутки 10–15 минут между началом сеансов. Кроме того, кинотеатры должны будут проводить усиленную дезинфекцию и обработку помещений и проветривать залы после каждого сеанса.
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