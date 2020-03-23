Российским кинотеатрам рекомендовали закрыться

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С 23 марта Министерство культуры РФ в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 рекомендовало организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов, приостановить функционирование для посетителей.

Как сообщает сайт министерства, соответствующий приказ подписан министром культуры Ольгой Любимовой и доведен до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправления в сфере культуры.

17 марта приказом министра культуры была приостановлена деятельность учреждений, подведомственных Минкульту: музеев, театров, филармоний, цирков и иных организаций исполнительских искусств, а также организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов. В соответствии с этим приказом, в частности, с 17 марта были отменены все показы в кинотеатрах «Москино».

С 19 марта во всех 85 субъектах Российской Федерации введен режим повышенной готовности из-за коронавируса, предполагающий отмену культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, а также перевод образовательных учреждений на удаленный режим работы.

20 марта был прекращен допуск зрителей в кинотеатры объединенной киносети «Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино», расположенные в подмосковных торговых центрах «Мега Химки», «Мега Белая Дача» и в московском «Мега Теплый Стан», пишут «Ведомости»

21 марта объединенная киносеть «Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино» приостановила работу 22 из 77 своих кинотеатров в Петербурге, Калининграде, Воронеже и Набережных Челнах.

В тот же день сеть «Каро» объявила о временном прекращении деятельности части кинотеатров в Москве и Московской области в связи с распространением коронавируса. Также приостановлена работа 125 из 494 кинотеатров сети «Премьер-зал».

P.S. Сегодня, 23 марта, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой сеть «Каро» приняла решение о временной приостановке деятельности своих кинотеатров в Петербурге и Калининграде. «Мы продолжаем наблюдать за развитием ситуации индивидуально в каждом регионе и предпринимаем все необходимые меры во избежание распространения коронавируса COVID-19», — говорится в сообщении пресс-службы «Каро».























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