В России утверждены рекомендации по работе кинотеатров

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Роспотребнадзор совместно с Министерством культуры РФ разработал рекомендации для кинотеатров по профилактике распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Рекомендации опубликованы на сайте Роспотребнадзора. Согласно документу, решение об открытии кинотеатров будут принимать руководители субъектов РФ «на основании предложений, предписаний главных государственных санитарных врачей».

У сотрудников кинотеатров должны быть одноразовые маски, перчатки и запас дезинфицирующих салфеток и антисептиков для рук. Зрителям рекомендовано носить маски и не ходить в кино с симптомами ОРВИ.

Кинотеатры должны обеспечить соблюдение социальной дистанции при рассадке зрителей в кинозалах. «Указанные ограничения не распространяются на кинозрителей, являющихся членами одной семьи либо проживающих вместе», — отмечается в рекомендациях.

В кинобарах не запрещается продажа еды и напитков, но делать это рекомендуется в вендинговых автоматах бесконтактным способом. Также с помощью автоматов рекомендовано продавать билеты.

Зрители могут приносить в кинотеатр собственные 3D-очки. Выдавать 3D-очки разрешается только при условиях, что их дезинфицируют и кладут в индивидуальную упаковку, или выдают посетителям дезинфицирующие салфетки.

Во избежание очередей и в целях минимизации контактов в фойе многозальным кинотеатрам рекомендуется предусмотреть в расписании промежутки 10–15 минут между началом сеансов. Кроме того, кинотеатры должны будут проводить усиленную дезинфекцию и обработку помещений и проветривать залы после каждого сеанса.

Министр культуры Ольга Любимова выразила надежду, что с появлением рекомендаций у региональных властей появится возможность быстрее определить, насколько они готовы открыть кинотеатры, передает «Интерфакс». По словам министра, рекомендации разрабатывались совместно с ведущими сетями кинотеатров.

Рекомендации Роспотребнадзора и Минкульта прокомментировал председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

«Большое спасибо и Минкультуры за то, что так оперативно поддержали, и Роспотребнадзору за то, что не стали проявлять излишнего творчества. Понятно, что должны быть рекомендации, ограничения, но они выглядят разумно», — цитирует Березина ТАСС.

«Всё это исполнимые требования, которые, понятно, повлекут дополнительные расходы, но где их нет сейчас», — добавил глава Ассоциации владельцев кинотеатров.























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