Приостановлено финансирование премии «Будущее время»

Вторая церемония вручения премии «Будущее время». Культурный центр ЗИЛ, Москва, 27 ноября 2019 года © БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ / © БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ / «ВКонтакте»

Сегодня, 9 июля, стало известно, что в связи с пандемией коронавируса COVID-19 инвестиционная компания АФК «Система» временно прекратила финансирование премии для авторов научно-фантастических рассказов «Будущее время».

Об этом сообщил со ссылкой на организаторов премии культуролог и писатель Андрей Столяров, финалист «Будущего времени — 2019».

«Очень жаль, — написал он в своем фейсбуке. — Премия "Будущее время" только-только начала приобретать литературный авторитет. <...> "Временно" в наших условиях обычно означает "навсегда"».

«Будущее время» — проект просветительской программы благотворительного фонда «Система», объединяющий литературный конкурс на лучший научно-фантастический рассказ и серию открытых лекций о научной фантастике. Задача проекта — возродить интерес читателей к жанру, посмотреть на научную фантастику как на способ мышления, а не набор клише, и открыть новых талантливых авторов.

Впервые премия «Будущее время» была вручена в 2018 году. Во втором сезоне на конкурс подали заявки более тысячи русскоязычных авторов из 31 страны, премию получила биолог, научный журналист и писатель Елена Клещенко за рассказ «Веревка повешенного».

В 2019 году премиальный фонд премии «Будущее время» составил 1 млн рублей, 500 тысяч из которых получила победитель, а остальные разделили между собой другие финалисты (по 100 тысяч рублей).







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