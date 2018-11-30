Награждены лауреаты премии «Будущее время»

30 ноября в Центральном доме художника в Москве на ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction состоялась церемония награждения лауреатов премии за лучший научно-фантастический рассказ «Будущее время», учрежденной благотворительным фондом «Система».

Победителем стал Артем Хлебников, преподаватель русского языка и литературы и кинокритик из Москвы. Премия присуждена ему за рассказ «Оно даже не прошло» — историю о бессмертии информации.

Лауреатами премии также стали Алексей Грашин (Краснодар), Алексей Андреев (Москва), Николай Караев (Таллин) и Денис Фролов (Москва). Все рассказы финалистов представлены на сайте премии.

Всего в конкурсе приняли участие более 1800 авторов из 70 регионов России и 32 стран мира, среди которых США, Канада, Италия, Германия, Япония, Нидерланды, Израиль, Кипр, Чили, Таиланд, Куба и ОАЭ.

Победителя премии определило профессиональное жюри, в которое вошли критик и журналист Галина Юзефович, журналист и писатель Николай В. Кононов, автор книг по теории новых медиа Лев Манович, художник и писатель Павел Пепперштейн, специалист в области молекулярной биологии и профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов.

Артем Хлебников получил 500 тысяч рублей, остальные финалисты — по 100 тысяч рублей.

В специальной номинации «Приз читательских симпатий» победил Алексей Андреев, его рассказ «Креветка» был признан лучшим в открытом голосовании, организованном благотворительным фондом «Система» совместно с онлайн-изданием N+1 при поддержке МТС. Второе и третье места разделили Денис Фролов и Артем Хлебников.

В специальной номинации «Особое мнение» от АФК «Система» участвовали конкурсанты, чьи рассказы вошли в лонг-лист премии. Победителем в этой номинации стал Павел Шейнин, автор рассказа «Парус и веер». Он получил 100 тысяч рублей.

По итогам конкурса пять лучших рассказов, вошедших в шорт-лист, а также рассказ победителя в номинации «Особое мнение» будут опубликованы в виде сборника и переведены на английский язык.

«Главная радость, конечно, это количество новых перспективных имен, которые мы узнали благодаря премии, — прокомментировала Галина Юзефович. — Среднее качество текстов оказалось настолько высоким, что нам было сложно выбрать лучшие для лонг-, а потом и для шорт-листа. Нам хочется думать, что все эти авторы — или хотя бы значительная их часть — останется в литературе и, конкретнее, в научно-фантастическом жанре, который благодаря их усилиям вполне может превратиться в своего рода интеллектуальную лабораторию — пространство, где, по сути дела, происходит проектирование и осмысление различных вариантов нашего общего будущего».

«Будущее время» — новый проект просветительской программы благотворительного фонда «Система», который объединил литературный конкурс на лучший научно-фантастический рассказ и серию открытых лекций о научной фантастике. Задача проекта — возродить интерес читателей к жанру, посмотреть на научную фантастику как на способ мышления, а не набор клише, и открыть новых талантливых авторов.





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