Московские театры смогут открыться с 1 августа

© Российский академический молодежный театр

С 1 августа разрешено возобновить работу московским театрам. Они должны будут ограничить число зрителей.

Об этом сообщил 8 июля специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Театра мюзикла Михаил Швыдкой, передает ТАСС.

«У нас хорошая новость для нас, для театралов, сегодня. В Москве разрешают открыть театры, с тем чтобы в театрах собиралось 50% зрителей. Это с 1 августа», — сказал Швыдкой.

Он добавил, что к сентябрю максимальное число зрителей, возможно, будет увеличено.

Театры, как и другие российские учреждения культуры, в марте закрылись в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В начале июня вице-премьер Дмитрий Чернышенко, рассказывая о смягчении ограничительных мер в сфере культуры, сообщил, что театры и концертные залы смогут снова открыться «на последнем этапе снятия ограничений». Вскоре вышел приказ министра культуры Ольги Любимовой о поэтапном выходе федеральных учреждений культуры из режима ограничений. В частности, театрам было разрешено возобновить репетиции с 9 июня.

В дорожной карте, разработанной Министерством культуры, указано, что открытие театров запланировано на сентябрь. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, какие-либо корректные прогнозы по формату рассадки в театрах можно будет строить не ранее, чем за два инкубационных периода (28 календарных дней) до начала сезона.

P.S. Сегодня, 9 июля, мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал на своем сайте сообщение о том, что с 1 августа разрешается возобновить работу театров, кинотеатров и концертных залов, в которых имеется не более 3000 посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%.







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