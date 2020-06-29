Названа дата открытия российских кинотеатров

Михаил Мишустин во время оперативного совещания с вице-премьерами. Москва, 29 июня 2020 года © Правительство Российской Федерации

Сегодня, 29 июня, на оперативном совещании у главы правительства РФ Михаила Мишустина вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил, что кинотеатры в России смогут снова открыться для посетителей 15 июля.

«Еще одна хорошая новость — с 15 июля открываются кинотеатры. Мы видим, что все организации досуга, отдыха переживают сейчас период подъема, возрождения. Мы видим энтузиазм работников в сфере туризма, спорта и культуры. Люди по-настоящему соскучились по работе и наконец возвращаются к нормальной жизни», — приводит слова Дмитрия Чернышенко сайт правительства.

В марте кинотеатры, как и другие учреждения культуры России, закрылись из-за пандемии коронавируса COVID-19. Месяц спустя председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин заявлял, что если российские кинотеатры останутся закрытыми до конца лета, по итогам года их убытки составят около 50 млрд рублей.

К концу мая Роспотребнадзор совместно с Министерством культуры РФ разработал рекомендации для кинотеатров по профилактике распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В частности, сотрудникам кинотеатров рекомендовано иметь одноразовые маски, перчатки и запас дезинфицирующих салфеток и антисептиков для рук, зрителям — носить маски и не ходить в кино с симптомами ОРВИ.

Кинотеатры должны обеспечить соблюдение социальной дистанции при рассадке зрителей в кинозалах. Во избежание очередей и в целях минимизации контактов в фойе многозальным кинотеатрам рекомендуется предусмотреть в расписании промежутки 10–15 минут между началом сеансов. Кроме того, кинотеатры должны будут проводить усиленную дезинфекцию и обработку помещений и проветривать залы после каждого сеанса.







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