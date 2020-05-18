Российские кинотеатры потеряют из-за пандемии 50 млрд

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Если кинотеатры в России откроются к концу лета, по итогам года их убытки из-за пандемии коронавируса COVID-19 составят около 50 млрд рублей.
Такую оценку дал «Интерфаксу» председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
Часть убытков, уточнил он, приходится на потери кассовых сборов, которые в настоящий момент составляют около 40 млрд рублей, половину из этой суммы получают кинотеатры. «Еще примерно 20 млрд — на непродаже попкорна и газировки, и 10 млрд мы потратим на содержание персонала, коммунальные платежи и арендную плату», — подсчитал Березин.
В конце марта Министерство культуры РФ в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 рекомендовало организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов, приостановить функционирование для посетителей.
По мнению Березина, после вынужденного карантина смогут открыться не все кинотеатры, около 20% из них не смогут «дожить до открытия», а сильнее всех пострадают те, которые откроются первыми.
«Ситуация очень сильно зависит от того, как мы будем открываться, — пояснил председателя Ассоциации владельцев кинотеатров. — Если это растянется на все лето, то вот кинотеатры, которые будут открываться (первыми), это первые в группе риска, потому что им нечего показывать, а арендодатели будут требовать деньги и надо оплачивать персонал. Вот эти кинотеатры будут в самом тяжелом состоянии».
«По моим оптимистичным прогнозам, по итогам всей этой истории, если она будет заканчиваться, как видится, что к концу лета мы откроемся, я думаю, процентов двадцать не доживет до этого светлого часа», — сказал Березин.
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