Начинается фестиваль «Зеркало»

Глеб Панфилов © Телеканал «Россия-Культура»

Сегодня, 25 июня, состоится церемония открытия XIV Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало», который в этом году впервые проводится в онлайн-формате. Приз за выдающийся вклад в киноискусство на церемонии будет вручен режиссеру Глебу Панфилову.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, церемония открытия начнется в 20:00 мск и будет транслироваться в прямом эфире на платформе интернет-кинотеатра tvzavr и в соцсетях портала Культура.рф.

Вести церемонию из студии на территории Юрьевецкого пивоваренного завода, построенного в 1868 году, будут актер, продюсер и режиссер Алексей Агранович и актриса Ксения Раппопорт.

Они представят конкурсную и внеконкурсную программы, членов жюри, а также программного директора и президента фестиваля «Зеркало», которые выйдут на связь из разных точек планеты.

Кроме того, на открытии будет показано видеоэссе о фестивале и Ивановскую область, созданное лауреатом прошлого года Александром Золотухиным при участии Александра Сокурова, а президент «Зеркала» Сергей Бодров вручит почетный приз Глебу Панфилову.

Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало» в 2020 году из-за пандемии коронавируса COVID-19 было решено проводить в онлайн-формате. Все фильмы конкурсной и внеконкурсной программ будут демонстрироваться на платформе tvzavr, часть из них будет доступна для бесплатного просмотра, на премьерные показы необходимо будет приобрести билет.



















































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