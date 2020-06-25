Начинается фестиваль «Зеркало»

Что смотреть на онлайн-фестивале «Зеркало»
Восемь удивительных дебютов, северные короткометражки и фильм Павла Пепперштейна25 июня 2020730
Сегодня, 25 июня, состоится церемония открытия XIV Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало», который в этом году впервые проводится в онлайн-формате. Приз за выдающийся вклад в киноискусство на церемонии будет вручен режиссеру Глебу Панфилову.
Как сообщает пресс-служба фестиваля, церемония открытия начнется в 20:00 мск и будет транслироваться в прямом эфире на платформе интернет-кинотеатра tvzavr и в соцсетях портала Культура.рф.
Вести церемонию из студии на территории Юрьевецкого пивоваренного завода, построенного в 1868 году, будут актер, продюсер и режиссер Алексей Агранович и актриса Ксения Раппопорт.
Они представят конкурсную и внеконкурсную программы, членов жюри, а также программного директора и президента фестиваля «Зеркало», которые выйдут на связь из разных точек планеты.
Кроме того, на открытии будет показано видеоэссе о фестивале и Ивановскую область, созданное лауреатом прошлого года Александром Золотухиным при участии Александра Сокурова, а президент «Зеркала» Сергей Бодров вручит почетный приз Глебу Панфилову.
Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало» в 2020 году из-за пандемии коронавируса COVID-19 было решено проводить в онлайн-формате. Все фильмы конкурсной и внеконкурсной программ будут демонстрироваться на платформе tvzavr, часть из них будет доступна для бесплатного просмотра, на премьерные показы необходимо будет приобрести билет.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
17:49Идет прием заявок на участие в первом конкурсе книжных макетов Untitled (Dummy Award)
16:53В Ростове-на-Дону закрывается «Театр 18+»
14:47Новый выпуск журнала «Место искусства» посвящен критической географии
14:01Начинается фестиваль «Зеркало»
13:19Музей Москвы покажет фотовыставку «Москва. Великая пустота»
12:12Юбилейная премия Brücke Berlin присуждена книге российского автора
23 июня 2020
18:04«Москино» проведет онлайн-уикенд фестиваля актуального научного кино
15:51«Рок на Волге» устраивает онлайн-концерт «Сплина» и «Би-2»
13:16Большой фестиваль мультфильмов объявил программуВсе новости
Восемь удивительных дебютов, северные короткометражки и фильм Павла Пепперштейна25 июня 2020730
Антон Вознесенский и Софья Астраханцева об издательском доме «Коло»25 июня 2020698
Павел Арсеньев и Олег Журавлев о постправде, лефовцах, механическом языке и зале славы модернистской литературы25 июня 2020750
История побега от самого себя в новом клипе московской рок-группы, покоряющей Европу24 июня 20201411
Ирина Шевеленко вступает в полемику с текстом Виталия Шклярова о движении Black Lives Matter23 июня 20204741
Ирина Машинская о повседневном неравенстве рас в Америке, покачивающейся сегодня на ребре23 июня 20205131
Две недели накануне коронакризиса. Часть I23 июня 20201713
Марина Дмитревская о том, как сейчас живет «ПТЖ»23 июня 20201465
Михаил Ямпольский о движении Black Lives Matter и о старом тупике в зазоре между универсальным гуманизмом и замкнутыми гиперидентичностями22 июня 202010961
Дмитрий Кузьмин: большое интервью22 июня 20202284
Анна Яковлева о магазине «Перемен» и секретных книжных посылках22 июня 20201509
Павел Голубев о первой (виртуальной) ретроспективе петербургских медиахудожников VOLNA19 июня 20203161