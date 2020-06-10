Фестиваль «Зеркало» пройдет по расписанию, но в онлайн-формате

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Организаторы XIV Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало», запланированного на 25-30 июня, приняли решение не переносить сроки его проведения, а провести фестиваль в новом формате: все фильмы программы будут представлены в интернет-кинотеатре tvzavr.
Как сообщает пресс-служба МКФ «Зеркало», жители Ивановской области смогут увидеть большую часть программы на местном телеканале «Барс» бесплатно. Полная программа фестиваля будет доступна для зрителей по всей России на специальной странице интернет-кинотеатра tvzavr. Часть фильмов программы будет доступна для бесплатного просмотра, на премьерные показы необходимо будет приобрести билет.
На платформе tvzavr будут созданы виртуальные кинозалы, названные по именам городов Ивановской области: «Иваново», «Шуя», «Плес» и так далее. Премьерный зал кинофестиваля — «Юрьевец» — назван в честь города детства Андрея Тарковского.
В этом году фестиваль сохранит все свои ключевые элементы: кинопрограммы, обсуждения фильмов с их создателями и участниками, образовательные программы, фестивальные газету, каталог и мерч, а также торжественные церемонии открытия и закрытия — они пройдут в онлайн-формате, их ведущими станут актер и режиссер Алексей Агранович и актриса Ксения Раппопорт.
В конкурсной программе фестиваля российские премьеры авторских игровых фильмов, ее основу составили фильмы-участники кинофестивалей в Роттердаме, Локарно, Таллине, фестиваля Sundance и других фестивалей:
«Мы сократили количество фильмов, но качество их осталось прежним. Конкурсная программа фестиваля собрана Андреем Плаховым еще до карантинных мер, и на наше счастье бóльшая часть дистрибьюторов согласились на рискованный для них шаг — показ фильмов в интернете», — прокомментировал кинокритик, генеральный продюсер МКФ «Зеркало» Константин Шавловский.
Фильмы конкурсной программы будет оценивать жюри, в состав которого вошли режиссер, оператор, сценарист Фред Келеман (Германия), актриса Ольга Сутулова (Россия), кинокритик Алена Шумакова (Испания) и режиссер Лина Чаплин (Израиль). Имя пятого члена жюри будет объявлено дополнительно.
К традиционным внеконкурсным программам фестиваля «Фильмы жюри» и «Спецпоказы» в этом году добавится программа Академии авторской анимации имени Ф.С. Хитрука. Также «Зеркало» отметит четыре столетних юбилея — Тонино Гуэрра, Федерико Феллини, Николая Гринько и Сергея Бондарчука. Их фильмы будут представлены в программе 4Х100, а Федор Бондарчук на площадке фестиваля впервые покажет фрагменты своего документального фильма об отце. Полностью внекокурсную программу объявят позднее.
Кроме того, фестиваль организует онлайн-кампусы документального кино и анимации. Подростки из городов Ивановской области в течение двух недель пройдут весь путь создания анимационного фильма, а молодые режиссеры городов Поволжья сделают свой первый документальный проект под кураторством режиссеров Ольги Привольновой и Дины Бариновой. Участие в кампусах бесплатное.
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